Не могат да разделят наследство от Югославия: Черна гора с опит да разреши спор с Хърватия

08 май 2026, 16:40 часа 664 прочитания 0 коментара
Черногорското правителство създаде днес Комисия за регулиране на отношенията с Република Хърватия със специален фокус върху решаването на въпроса за учебния кораб „Ядран“ -наследството от Югославия, което двете държави не могат да разделят, пише хърватската медия "Индекс". Според новия орган този кораб е „културен, исторически и военен символ на Черна гора“.

Персона нон грата ще води преговорите

Задачата на новата комисия, която ще бъде оглавена от министъра на отбраната на Черна гора Драган Крапович, е да изготви становище и да направи предложения до правителството на Черна гора относно регулиране на отношенията с Хърватия „относно статута на учебния кораб „Ядран“ като културен, исторически и военен символ на държавата Черна гора“.

Комисията е отговорна и за „активното водене на диалог с Република Хърватия по гореспоменатия въпрос, сътрудничеството с компетентни органи, научни и професионални институции, както и експерти във връзка с анализа и разглеждането на съществуващите, както и инициирането на изготвянето на други аналитични и документални материали за нуждите на работата на Комисията“.

Черногорският министър на отбраната Крапович эбаче принадлежи към партията на демократа Алексе Бечич, настоящ вицепрезидент на черногорското правителство, когото Хърватия, заедно с лидерите на просръбската десница Андрия Мандич и Милан Кнежевич, обявиха за персона нон грата, след като черногорският парламент прие резолюция за геноцида в Ясеновац. Крапович има твърда позиция, че корабът „Ядран“ принадлежи на Черна гора.

Обостряне на отношенията между Подгорица и Загреб

Хърватският министър на отбраната Иван Анушич отмени среща с Крапович по време на посещението си в Черна гора през януари 2024 г. поради вижданията на Крапович за кораба и лагера Моринч. Това беше началото на влошаване на отношенията между Подгорица и Загреб, което достигна кулминацията си в средата на същата година, когато черногорският парламент прие резолюция за най-големия концентрационен лагер и лагер на смъртта на територията на тогавашната Независима хърватска държава в Ясеновац, което доведе до силни дипломатически протести от страна на Хърватия.

Същевременно Хърватия бави Черна гора по европейския й път.

