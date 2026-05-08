Версия: Дронът край Лефкада е превозвал експлозиви (ВИДЕО)

Гръцките власти все още не са определили предназначението или съдържанието на украинския военноморски дрон Magura V3, открит преди ден край бреговете на Лефкада в Йонийско море, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Появи се версии в някои медии, че безпилотният кораб е превозвал експлозиви, въпреки че това не е било официално потвърдено. Други спекулации се съсредоточиха върху това дали безпилотният кораб може да е свързан с планирани атаки срещу кораби, свързани с така наречения руски сенчест флот, използван за транспортиране на руски петрол, като същевременно се заобикалят западните санкции.

Μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών εντοπίστηκε μέσα στο θαλάσσιο drone, ουκρανικής κατασκευής, που βρέθηκε στην Λευκάδα και οι ελληνικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν ποιος ήταν ο στόχος του... pic.twitter.com/BzHwbv2JhS — Areti Athanasiou (@AretiAthanasiu) May 8, 2026

Къде е дронът сега?

Дронът е открит за първи път от рибари близо до нос Дукато в крайбрежна пещера.

Черният апарат с признаци на високотехнологично оборудване – куполи, антени и комуникационно оборудване – е предизвикал силно безпокойство сред хората, които го намерили, съобщи телевизия Скай.

Рибарите все пак са обезопасили плавателния съд и са го теглили до пристанището Василики, където е предаден на гръцката брегова охрана.

Специалисти по обезвреждане на взривни вещества от армията са премахнали детонаторите от дрона в петък сутринта, а служители на бреговата охрана по-късно деактивирали батериите му, за да изключат двигателите на кораба.

Очакваше се дронът да бъде транспортиран до военни съоръжения за по-нататъшно изследване. ОЩЕ: Морски дрон с още работещ двигател изплаши жителите на гръцки остров