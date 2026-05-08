Версия: Дронът край Лефкада е превозвал експлозиви (ВИДЕО)

08 май 2026, 16:22 часа 843 прочитания 0 коментара
Снимка: ВМС
Гръцките власти все още не са определили предназначението или съдържанието на украинския военноморски дрон Magura V3, открит преди ден край бреговете на Лефкада в Йонийско море, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Появи се версии в някои медии, че безпилотният кораб е превозвал експлозиви, въпреки че това не е било официално потвърдено. Други спекулации се съсредоточиха върху това дали безпилотният кораб може да е свързан с планирани атаки срещу кораби, свързани с така наречения руски сенчест флот, използван за транспортиране на руски петрол, като същевременно се заобикалят западните санкции.

Къде е дронът сега?

Дронът е открит за първи път от рибари близо до нос Дукато в крайбрежна пещера.

Черният апарат с признаци на високотехнологично оборудване – куполи, антени и комуникационно оборудване – е предизвикал силно безпокойство сред хората, които го намерили, съобщи телевизия Скай.

Рибарите все пак са обезопасили плавателния съд и са го теглили до пристанището Василики, където е предаден на гръцката брегова охрана.

Специалисти по обезвреждане на взривни вещества от армията са премахнали детонаторите от дрона в петък сутринта, а служители на бреговата охрана по-късно деактивирали батериите му, за да изключат двигателите на кораба.

Очакваше се дронът да бъде транспортиран до военни съоръжения за по-нататъшно изследване.

Деница Китанова
