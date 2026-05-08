Безопасност и изкуствен интелект: Първи обещания на Георги Пеев в транспорта

08 май 2026, 15:56 часа 294 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на транспорта
Новият министър на транспорта Георги Пеев пое поста от служебния Корман Исмаилов. Това се случи на тържествена церемония в министерството, съобщиха от пресцентъра на ведомството. На първо място новият министър обеща безопасност, защото там, откъдето идва, а именно РВД - безопасността е издигната на най-високо ниво. "Това е и най-високият приоритет в транспорта, от който трябва да започнем", каза още Пеев. 

Изкуственият интелект и дигиталните решения

„Транспортът е движещата сила на икономиката“, посочи министър Пеев. Той подчерта, че сред основните приоритети в работата на екипа му ще бъдат развитието на интермодалността, внедряването на дигитални решения и технологии, свързани с изкуствен интелект, както и насърчаването на зеления транспорт. Министър Пеев допълни, че ще разчита на експертен екип с опит и професионална подготовка за реализирането на поставените цели.

„Смятам, че винаги трябва да има приемственост“, подчерта той и благодари на досегашния министър Корман Исмаилов за предоставената информация относно ключовите въпроси в сектора.

Надеждата на служебната власт

От своя страна Корман Исмаилов отбеляза, че Министерството на транспорта и съобщенията разполага с голям административен и експертен капацитет. „Убеден съм, че новият екип, в лицето на г-н Пеев, ще намери най-добрите решения за тежките проблеми“, каза той. ОЩЕ: Радев обяви първите ходове на кабинета си: Удар по високите цени и смени във ВСС (ВИДЕО)

Георги Пеев Министерство на транспорта кабинетът Радев
Деница Китанова Редактор
