Служебната власт е подала сигнал за потенциално лоши кредити на ББР

08 май 2026, 15:20 часа 794 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Служебната власт в лицето на вече бившия министър на финансите Георги Клисурски е подала сигнал до управление "Банков надзор" на Българската народна банка (БНБ) за отпускането на потенциално лоши кредити от страна на Българската банка за развитие (ББР). Сигналът е подаден във връзка с постъпила в министерството информация по отношение на отпускането на потенциални лоши кредити.

Инспекции и в Агенци "Митници"

Междувременно са възложени са 5 финансови инспекции на обществени поръчки в Агенция „Митници", става ясно от материал на БТА.

„Направихме сериозен преглед и анализ на обществените поръчки в системата на Министерството на финансите и искам да съобщя, че сме възложили 5 финансови инспекции за 5 конкретни обществени поръчки в Агенция „Митници“, които според нас будят въпроси и се надявам разбира се новият министър и новото ръководство на министерството да доведе до край тези финансови инспекции“, каза Клисурски.

Предаването на властта

Клисурски предаде власта на Гълъб Донев на официална церемония в Министерство на финансите, като новият министър обяви, че бюджет ще има до месец.

Припомняме, че именно проектобюджет 2026 г. свали кабинетът "Желязков" в края на миналата година и се наложи страната да работи с така наречения удължителен закон, което поставя въпроса за финансите на държавата пред новата власт. ОЩЕ: Гълъб Донев с новини за бюджета: Ще е готов до месец

Кредити ББР БНБ служебно правителство Георги Клисурски
Деница Китанова Редактор
