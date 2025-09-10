Диана Дамянова: Палят се искри за създаване на бунт у нас

Социологът Андрей Райчев и политическият PR Диана Дамянова коментираха напрежението около случая в Русе, доверието в институциите и стабилността на управляващата коалиция. Дамянова подчерта, че видеозаписите от инцидента показват безпомощен човек, който е ритан на улицата – действие, което според нея „граничи с опит за убийство“. Тя изрази притеснение от езика на омразата в социалните мрежи, където се появяват публикации, приветстващи насилието.

Райчев от своя страна постави акцент върху по-дълбокия проблем – ерозията на доверието в институциите, особено след споровете между съд и прокуратура за прилагането на законови промени. „Искате някой да вярва на такова нещо? Те се излагат на всяка крачка“, заяви той. Според него, България е близо до случващото се в Сърбия и Румъния. „Напрежението между народ и елит се трупа. Политическата система не може да поеме напрежението и може да каже „бум“, прогнозира той.

"Палят се искри за създаване на бунт"

Според пиар експерта Диана Дамянова българското общество има основания да не симпатизира на политическия си елит. "Палят се искри за създаване на бунт", каза тя, като посочи името на Румен Радев като това на един от подклаждащите подобни настроения. „Българското общество има основания да не харесва политическия си елит, но се е вглъбило в битовите си проблеми – децата, бъдещето, доходите“, коментира Дамянова.

За случая с побоя на шефа на русенската полиция тя коментира: "Имам добрия навик да оставям подобни въпроси да се решават от институциите. Аз съм от тези, които вярват в българския съд. В Прокуратурата имам някои съмнения. Дори в мафията, когато има паднал човек на улицата, не се бие. Няколко часа след това събитие, от BG ELVES пуснаха пост, в който пожелаха на момчетата много здраве и щастие и да продължават в същия дух", констатира Дамянова, като определи подобни публикации като не особено нормални.