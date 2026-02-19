"Допускахме и загуби, и грешки - пакетираха ни с Пеевски": Борисов в края на властта

"Неблагодарността винаги е неприсъща. Нашите най-близки хора от център-дясното да благодарят, че целия риск с еврозоната сме го поели ние. Едно благодаря заслужаваме, задето сами удържахме всичко. Допускахме и загуби, и грешки - пакетираха ни с Пеевски, но по-голям е техния грях, защото с Пеевски правиха конституция, а ние му взехме подкрепата да влезем в Шенген и Еврозоната".

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на кратко живо включване от централата на формацията, заедно с бившите вече министри от кабинета "Желязков". В монолог, изпълнен с хвалби и остри критики, Борисов направи отчет на управлението и на няколко пъти разкритикува назначения в новата служебна власт.

"Този балон, който надуват (бел.ред. с прогнозните проценти на формация на Румен Радев), ще гръмне, гледали сме 5-6-7 пъти такива неща. Относно новото правителство - говори се за приемственост и са отчели и благодарили за това, което сме направили. Това правителство оттук насетне е изцяло ангажимент на Йотова. Кабинетът може да разчита по ключовите неща в зала по техните приоритети", обяви още Борисов.

Относно кабинета Гюров и назначенията в него, Борисов коментира:

"Румяна Бъчварова много години е била с нас, но това си е неин личен избор. Винаги пожелавам успех на хора, с които съм работил, ние сме били едно семейство. Министърът на отбраната Запрянов беше поискан от служебния премиер Гюров и това го обсъдихме с Желязков. Светът е във война, виждате, че по нашите летища има цистерни. Поставената под риск геополитическа ориентация от новите проекти, считам, че беше държавническо да разрешим да бъде в служебния кабинет. Можем да поемем отговорност за министър Запрянов. Толкова! По никакъв начин не съм участвал в сглобяването на това правителство", каза още Борисов.

По думите му, вицепремиерът за честни избори е огромен пропуск за Йотова и за Гюров. "Ако е вярно, че има забрана да припарва като наблюдател на избори в държави в ЕС, това е тежка санкция и не знам с какъв акъл го сложиха", възмути се лидерът на ГЕРБ.

"Браво" на министрите

В началото на включването Борисов се обърна към Росен Желязков, като заяви, че без да забравя партията, той е успял да направи много добри неща, посочвайки, че е лидирал процеса по влизане в еврозоната. Похвала постъпи и към бившият вицепремиер Томислав Дончев за спасените милиарди по Плана за възстановяване, както и към Жечо Станков за удължените срокове за дерогацията на горивата със САЩ и Великобритания.

"Дани Митов още го няма, защото още сдава поста. Дано не го задържат, докато е там", пошегува се лидерът на ГЕРБ.

"Последната разбита триетажна фабрика за цигари край Перник стоеше и чакаше да дойде служебен кабинет. Понеже правителството се забави, ние си ги хванахме. Тази една година се случи всичко, което искахме. Еврозоната, Шенген, отпадане на мониторинговия механизъм, над 10 млрд. евро повече в държавната хазна", продължи Борисов с хвалбите. Не отчете обаче нито веднъж стотиците хиляди по площадите и протестите, които свалиха управлението му с ДПС, ИТН и БСП.

"Починете си 1-2 дни и от понеделник по избирателните райони. Ще дадем добър резултат", изрази увереност Борисов. Накрая на видеото той се помоли с думите "Лама", явно визирайки сектантските молитви към Ивайло Калушев.