Спорт:

"Остава още много работа": доц. Силви Кирилов предаде здравното министерство на доц. Михаил Околийски

19 февруари 2026, 16:45 часа 315 прочитания 0 коментара
"Остава още много работа": доц. Силви Кирилов предаде здравното министерство на доц. Михаил Околийски

Доц. Силви Кирилов предаде поста министър на здравеопазването на доц. Михаил Околийски. "През тази една година с екипа ми работихме с увереността, че всичко, което ще постигнем заедно, е в името на българските граждани. Удовлетворен съм от реализираните проекти, но съзнавам, че остава още много работа", заяви доц. Кирилов. От своя страна новият министър на здравеопазването доц. Околийски посочи, че в рамките на краткия хоризонт на функциониране на служебното правителство ще работи с приемственост, но ще се стреми и към оптимизация и интензитет, особено по отношение на текущите проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

Още: Кой е Михаил Околийски - предложението на Андрей Гюров за министър на здравеопазването?

"Ще фокусирам усилията си върху профилактиката, ранната диагностика, превенцията и по-добрата комуникация на здравните рискове", подчерта доц. Околийски. Той изтъкна, че друг акцент в работата му ще бъде финализирането на Наредбата за условията и реда за финансиране на проекти за дейности по предпазване, превенция, лечение и терапия на хазартна зависимост.

"Майчиното и детско здраве ще бъдат мой личен приоритет и ще концентрираме усилията си за решаване на натрупаните в този сектор проблеми", каза още министърът.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Министерство на здравеопазването Михаил Околийски Силви Кирилов кабинетът Гюров
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес