"МВР не е институция на една партия. То е стълб на държавността": Даниел Митов се сбогува с вътрешното министерство

За мен беше изключително отговорна задача да ръководя МВР през последната една година – период, белязан от сериозни предизвикателства и измерими резултати. Вярвам, че работата на институцията трябва да се оценява през действията и постигнатото, а не през политически внушения. Това написа на профила си във Facebook вече бившият вътрешен министър Даниел Митов. По-рано днес той отстъпи официално поста на служебния министър Емил Дечев.

Ето какво още написа Митов:

Съзнавам, че една година не е достатъчна, за да бъдат решени всички натрупани проблеми. Но съм убеден, че поставихме ясна посока – повече координация, по-активно взаимодействие с партньорските служби и по-голяма устойчивост на институцията.

През тази година значително засилихме борбата с наркотрафика и наркоразпространението. Иззетите количества кокаин са в пъти повече спрямо предходни години, отчетохме сериозен ръст при канабиса, а противодействието на фентанила се превърна в ясен приоритет – от единични случаи до десетки пъти по-големи установени количества и стотици разкрити случаи. Това е резултат от повече специализирани операции, по-добра координация и активно партньорство със службите на САЩ и Великобритания.

В сферата на противодействието на контрабандата беше разкрита и разбита една от най-големите високотехнологични нелегални фабрики за цигари, с над 105 милиона къса при една операция. Общите иззети количества акцизни стоки нараснаха значително.

На границата инвестирахме в модерни технологични решения – радиолокационни системи, видеонаблюдение и антидрон защита, както и в увеличаване на човешкия ресурс. Резултатът е отчетливо намален миграционен натиск и по-ефективен контрол на външната граница.

Изразявам благодарност към всички български и международни партньорски служби, с които надградихме отношенията на доверие и професионално сътрудничество. Общите действия и обменът на информация бяха ключови за постигнатите резултати.

МВР не е институция на една партия. То е стълб на държавността. Благодаря на всички служители – полицаи, гранични полицаи, пожарникари, разследващи органи, експерти и административен състав. Постигнатото е резултат от вашия труд и отдаденост.

