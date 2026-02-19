Спорт:

Диана Дамянова: Това е политически кабинет, който е по-скоро на ДБ

19 февруари 2026, 20:52 часа 216 прочитания 0 коментара
Диана Дамянова: Това е политически кабинет, който е по-скоро на ДБ

„Ние вече сме в избори и всяко движение на всеки предизвиква гнева. Нищо, което да предизвиква на този етап такова активно възмущение, няма. Напротив, в кабинета има няколко много впечатляващи фигури. Например, двамата ерудити - министърът на образованието Игнатов и министърът на културата Тодоров са една истинска находка за подобен кабинет. Има, разбира се, известни съмнения. Ще видим тази история, която днеска цял ден се разиграва с министъра на „честните избори“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV експертът по комуникации Диана Дамянова.

По-рано днес депутати атакуваха вицепремиера за вота Стоил Цицелков за това, че е бил арестуван за употреба на марихуана и за шофиране с алкохол. Появи се и информация, че е имал забрана от Европейската комисия да бъде наблюдател на избори за срок от 5 години, като не е ясно до момента какво точно е било провинението му там. Единственото известно обстоятелство е, че наказанието му е наложено през 2020 година заради „инцидент“ в африканската страна Гана.Към този момент Цицелков не е отговорил на обвиненията.

„До каква степен е честна? Там седи един въпрос, който вече е морален. И то е дали тези свои провинения, или каквото там има в историята си, ги е докладвал на министър-председателя, когато той е направил този избор, за да видим, ако всичко това е вярно, за какво става дума. Но някои от тях са със сериозен характер“, коментира тя. „Аз се придържам категорично към становището на Радев, че това е политически кабинет. Това е кабинет на ДБ-ПП, по-скоро на ДБ. И той представлява прелюдията към това как ще се управлява България след това“, смята Дамянова.

„Коалиция „Всички срещу Пеевски““

„Със сигурност е силно политически кабинет с фигури, които може би сега не са толкова изявени в първите редици, но са политически фигури. На мен повече ми прилича на един опит – не бих казал много сполучлив опит, за коалиция „Всички срещу Пеевски“, коментира социологът Александър Маринов.

„Обаче по този начин направен, по-скоро ще има обратен ефект. Защото наднича изпод единия ъгъл на килима и ГЕРБ. Този кабинет ще бъде уязвим заради своята политическа оцветеност. Това, че тръгва с такава непоносимост към него, ще бъде под непрекъснат огън, не само заради „честните избори“, а заради всички проблеми, които са се натрупали“, посочи той.

„Крайно негативна предизборна кампания“

Дали има основание за такава атака към новия служебен кабинет социологът Добромир Живков заяви: „За основания е трудно да кажем. Трябва да минат няколко дни – да видим потвърждава ли се това, което излезе днес във връзка именно с този вицепремиер. Ако наистина е така, то жалко, защото дава основание като най-слабо звено, да бъде атакувано толкова мащабно още от първия ден“.

„Ние виждаме тук според мен една много добре планирана и разпределена по политически фигури и играчи предизборна кампания. И то крайно негативна предизборна кампания, защото всъщност тук тази линия продължава още от казуса с „Петрохан“. И фактически виждаме едни крайно ниски нива на това какво можем ние да приемем и да използваме като инструменти, за да очерним нашия политически опонент“, коментира Живков.

По думите му в България тези възможности може и да са безгранични. „Имахме такива трагични случаи преди в годините - ако щете с войниците, които загинаха в запаления камион...  Но никога не сме имали такъв тип политическа пропаганда, стъпваща на най-низките човешки страсти“, заяви социлогът.

Припомняме, че на 11 август 1995 г. късно вечерта, край столичния кв. „Люлин“ челно се сблъскват военен камион ГАЗ-53 и трактор Т-150 К.  При пожара след сблъсъка изгарят 14 млади войници от Транспортни войски. Трагедията е една от най-големите в историята на българската армия в мирно време.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Александър Маринов служебно правителство служебен кабинет Диана Дамянова Добромир Живков Андрей Гюров Стоил Цицелков
