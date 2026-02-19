Любопитно:

19 февруари 2026, 17:00 часа 355 прочитания 0 коментара
Седем ключови задачи и искания за оставки: Кабинетът "Гюров" взе властта (ОБЗОР)

Новата служебна власт положи клетва пред Народното събрание и встъпи в длъжност с мащабни обещания за честен вот и заявки за реформи в ключови сфери. Кабинетът на Андрей Гюров встъпи в длъжност пред погледа на президентът Илияна Йотова и при отстъствието на цели парламентарни групи от зала ("Възраждане", ИТН и ДПС-НН).

Пред народните представители премиерът Гюров декларира, че новият Министерски съвет ще управлява "без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността".

"Не обещаваме чудеса, реформи за два месеца, исторически завои. Нашият геополитически избор не е тактика - той е избор и гаранция за просперитет. Мястото ни сред демократичните държави ще отстояваме с предвидимост и отстояване на демократичния ред. Защото демокрацията не е лозунг - тя е единствения работещ механизъм при кризите, а изборите са единствения изход", обяви премиерът от парламентарната трибуна. Той подчерта и пътят, който трасира създаването на това правителство - "криза на доверие, несъгласие с модела на управление, стотици хиляди по улиците на цялата страна - те поискаха демокрация и добро управление". И още:

"Нашата задача е да им дадем честен шанс това да се случи. Честните избори изискват не само администрация, а и гражданска зрялост, активност, отговорно гласуване и нулева толерантност към нарушения, които подменят волята на хората. Нашата мисия е честен вот - ще бъдем безпристрастни в усилията ни да спрем опитите за неговата подмяна. Това няма да стане бързо и лесно, както и в мащаб, който всички искаме, но ще използваме всички възможности на държавното управление, с които разполагаме", каза още Гюров.

Основните задачи

Премиерът заяви, че служебното правителство разчита на депутатите да подходят държавнически в законодателни инициативи по европейския план за възстановяване и устойчивост. "Не търсим политически ползи, очакваме същото и от Вас", обърна се Гюров към депутатите.

Министър-председателят очерта 7 ключови задачи, извън организирането на изборите:

  • гарантиране на финансова стабилност в условия на удължителен бюджет, прилагане на мерките от плана за приемане на еврото, подготовка на нов удължителен бюджет и основа за бюджет за 2026 г.;
  • справедливо разпределение на средствата за общините без предизборен умисъл;
  • регулярно изплащане на пенсии и социални плащания;
  • възстановяване на законността в управлението на прокуратурата, конкретни изисквания към Висшия съдебен съвет;
  • създаване на стандарт за номинация от министъра на правосъдието на личности за ключови позиции в правосъдието;
  • гарантиране на сигурността на гражданите;
  • ефективна организация на изборния процес зад граница.

Саботаж преди старта

Час след клетвата си пред депутатите, служебните министри приеха символично властта от досегашния кабинет "Желязков". На церемония в гранитната зала на Министерския съвет бившият премиер Росен Желязков обяви: 

"Настоящият момент не е просто изпълнен с тържествена церемониалност, не е и предаване на политическо наследство. Настоящият момент се предава и се поема отговорност за изпълнение на задачите така, както ги формулирахте, отговорност за задачите, които бяха споменати от държавния глава. Вие сте разумен човек и съм уверен, че ще откроите доброто, което е направено, както и ще поправите грешките, които установите", обърна се той към наследника на поста министър-председател.

От своя страна Гюров благодари за доверието: "Наистина повратен момент. Нека си спомним защо сме тук - нашето общество има демократичен инстинкт, който води към съхранение. Демокрацията понякога е шумна, тя е и болезнена, но показва, че гражданите могат да сменят властта по начин, по който да не се разруши държавата. Смело мога да кажа, че нашето служебно правителство няма да работи с реваншизъм, а по правила. Ние няма да съдим, а ще постигаме цели. Ще търсим национално единство - не на мнения, а на правила. За да го постигнем, ни трябват честни избори", заяви Гюров.

Оказа се обаче, че минути преди клетвата на служебното правителство Желязков е освободил всички заместник-министри без да уведоми нито обществеността и медиите, нито наследниците на министерските кресла. По информация на Actualno.com някои от вече освободените зам.-министри пък ще проведат разговори с новите служебни министри, от които ще зависи дали ще запазят постовете си. Такъв е случая например в спортното министерство.

Кой какви заявки даде?

След официалното встъпване в длъжност всички служебни министри се отправиха към ведомствата си, където ги посрещнаха бившите редовни министри. Единствено за вицепремиерите Мария Недина и Стоил Цицелков липсва информация да са участвали в подобен тип церемонии, заради липсата на ресор, който да приемат. Вицепремиер в предишното правителство и то без портфейл бе Атанас Зафиров. До редакционното завършване на материала единствено новия транспортен министър Корман Исмаилов не е споделил данни за приемането на властта от бившият вицепремиер Гроздан Караджов.

Ето какво заявиха останалите министри при встъпването си в длъжност:

Първи искания за оставки

Още преди клетвата на кабинета пък заваляха и първите искания за оставки от най-яростните критици на новата власт в лицето на ИТН. Те повдигнаха въпроса дали служебният министър-председател е нарушил закона, тъй като е трябвало да подаде оставка преди полагането на клетва, за да спази Закона за БНБ, но това не се е случило. От партията на Слави Трифонов твърдят, че оставката на Гюров като подуправител е получена в деловодството в 10.22 ч., т.е. 20 минути след клетвата. "До встъпването му нямаше депозирана оставка в деловодството на Народното събрание. Той стана министър-председател, докато е подуправител на БНБ", възмути се Станислав Балабанов.

Пред медиите от ИТН цитираха чл. 13, ал. 5 от Закона за БНБ и посочиха, че според този текст при съгласие за служебен министър-председател управителят или подуправителят трябва да подаде оставка веднага. Думата веднага обаче в оригиналния текст не съществува. Текстът на чл. 13., ал. 5 гласи следното:

"При подаване на оставка от член на управителния съвет правомощията на този член се прекратяват след изтичането на три месеца от подаването ù, ако в този срок не е избран или назначен нов член на управителния съвет, освен в случаите по ал. 5, при които правомощията се прекратяват с назначаването за служебен министър-председател по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България".

От ГЕРБ не казаха изрично, че е имало нарушение на закона, но заместник-председателят на парламентарната група Деница Сачева коментира следното: 

"Ние не можем да констатираме друго освен фактите, но що се отнася до спазването на закона, знаете, че колегите от ПП-ДБ и в частност г-н Гюров, който беше част от тях, не за първи път показват, че законът е за другите, не за тях". 

От "Продължаваме промяната" смятат, че няма казус с Андрей Гюров. "Г-жа Назарян го съобщи от трибуната, че той вече не е подуправител на БНБ. Г-жа Назарян смята, че това е достатъчно и председателски съвет също се обедини върху това", заяви Стою Стоев от "Продължаваме промяната" пред медиите след съвета. 

Появиха се първите искания за оставки: "Това правителство започва с фалстарт с човека, който е посочен за вицепремиер, който отговаря за честни избори. Този човек, с тази биография по-скоро не създава впечатление за това, че ще търси вариант за честни избори", заяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ - СДС Деница Сачева пред медиите в парламента във връзка със служебния вицепремиер по честни избори в лицето на Стоил Цицелков, за когото от ИТН изнесоха информация, че е бил задържан. "Бяха изнесени факти и днес от трибуната. Когато си поставяш морала за толкова висока летва, най-първите изисквания трябва да бъдат към самия теб", добави още Сачева. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов бе по-лаконичен: "Ако е вярно, че има забрана да припарва като наблюдател на избори в държави в ЕС, това е тежка санкция и не знам с какъв акъл го сложиха".

