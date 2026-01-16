"Единение" на Иван Христанов и други организации създават нова антикорупционна коалиция

Национална среща между граждански организации, обществени личности и политически формации, посветена на създаването на устойчива антикорупционна политическа алтернатива, ще се проведе в неделя, 18 януари в Пловдив. Това съобщи на профила си във Facebook Иван Христанов от партия „Единение“. В бъдещата коалиция ще участват десетки граждански активисти и организации, сред които „Единение“, „Зелено Движение“, „Средна европейска класа“ и „Ние Идваме“.

След поредица от публични позиции и срещи през последните 2024 и 2025 години, в които бе поставен въпросът за необходимостта от ново политическо обединение, способно да отговори на нарастващата обществена нетърпимост към корупция, институционалния произвол и липсата на върховенство на правото днес се поставя основата на политическа инициатива, която да позволи формирането на парламентарно мнозинство и да прекъсне дългогодишния модел на зависимости и корупционни практики, съобщават от новата формация.

„Процесът по изграждане на антикорупционното обединение ще продължава и в следващите месеци и включва над десет демократични политически формации, които имат смелостта да застанат срещу корупционните модели на управление и в подкрепа на върховенството на закона“, съобщават още основателите на новия проект.

