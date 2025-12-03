Иван Христанов: Мирчев да реши кой иска в управление - Борисов или мен

"Протестиращите не казаха, "ние имаме проблем с бюджета". Аз се боя, че дори колегите от ПП-ДБ не чуха истинския глас. Истинският глас не е "ние имаме проблем с бюджета", а "ние имаме проблем с бюджетарите". Ние имаме проблем, че бюджетарите, какъвто и бюджет да направят, те винаги ще крадат от него."

Това каза в интервю пред БНР Иван Христанов, финансист, бивш зам.-министър на земеделието в правителството на ПП и основател на партия "Единение".

"Сега ще седнат да имитират едни прозрачни разговори и след това бюджетът ще бъде приет като през 2025. Какъв е резултатът от тази година? Крадат като разпрани - Пеевски прави пътче тук, пътче там, сядат в кръчмата с местните активисти и разпределят пайовете – кой колко гласа ще вземе", допълни той. Според Христанов Пеевски е големият обединител, "както Борисов като главен секретар беше обединител на престъпността, елиминираха 11, включително и Кюлев":

Още: Парламентът позволи изтеглянето на "единствения възможен бюджет" за догодина

"Така и Пеевски е обединител на купувачите на гласове. Сядат на една маса и казва, "сега всички ще купувате за мен, видяхте какво направи в Пазарджик".

Той смята, че има изход и това е "оставка на правителството и незабавни избори" и коментира, че за бюджета синдикатите не мога да говоря, защото са защитници на работниците:

"Там има прави и криви, но те нямат думата по отношение на бюджета, политическата каста ги е превърнала в зрител. Трябва оставка и предсрочни избори - даваме ясен сигнал, че България е готова да направи малки жертви на фона на големите проблеми, за да извоюва голяма победа, дори да спечели войната. Стратегията на Борисов е, "дайте да не пипаме стабилността, щото от 1 януари…" Мирчев трябва да реши кой иска да бъде част от бъдещето управление - Бойко Борисов или Иван Христанов. В последните дни до днес видяхме много противоречиви послания – "не, не искаме оставката", после пък – "искаме". И тези изказвания на Мирчев ги тълкуваме, че той се бори срещу Пеевски, но не срещу Борисов."

Още: "Ела тука, бе, мафия мръсна! Пред боклуци като теб не се навеждам": Мирчев и Пеевски в жесток скандал (ВИДЕО)

Христанов коментира, че на протеста "хората свързваха Борисов и Пеевски в едно, никой не беше срещу Пеевски, в главите на младите хора те са един субект".