Габриел се срещна с американския посланик

Двамата са обсъдили приоритетите на българското правителствот, стратегическото партньорство между България и САЩ, както и сътрудничество в области от взаимен интерес.

"Очаквам с нетърпение нашето сътрудничество!", написа външният министър за срещата. ОЩЕ: Денков увери посланиците от ЕС и САЩ в стабилността на кабинета

In my meeting with Ambassador Kenneth Merten 🇺🇸, we discussed:

🔹 the priorities of the 🇧🇬 government

🔹 the strategic partnership between Bulgaria and the US

🔹 cooperation in areas of mutual interest



I look forward to our cooperation! pic.twitter.com/c8jPWqnWVq