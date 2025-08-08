Премиерът Желязков ще има съветник по почтеността

Войната в Украйна:

08 август 2025, 12:47 часа
Премиерът Росен Желязков ще има и съветник по почтеността, който ще бъде част от политическия му кабинет. Новата позиция е предвидена в Кодекса за поведение на лицата, заемащи публични длъжности в изпълнителната власт – документ, който трябва да бъде приет до края на годината, съобщи bTV.

Кодексът е заложен в подробната законодателна програма за периода юли–декември, одобрена от Министерския съвет. В него ще бъдат разписани конкретни правила за предотвратяване на конфликти на интереси, контакти с трети страни, получаване на подаръци или други облаги, допълнителни дейности и договори с държавни органи. Предвижда се и надзорен механизъм, както и санкции, които засега не са уточнени. Мярката е и в отговор на препоръките от Доклада за България на Групата на държавите срещу корупцията. Още: Росен Желязков призова ситуацията с пожарите да не се политизира

Политически кабинет

В момента политическият кабинет на премиера Росен Желязков включва вицепремиерите Атанас Зафиров, Гроздан Гараджов и Томислав Дончев, и.д. началника на кабинета Никола Николов и парламентарния секретар Мария Стоянова.

Общата законодателна програма, приета от правителството, съдържа 61 законопроекта, от които 6 са нови. Сред тях е и проектът за Бюджет 2026, който трябва да осигури финансиране за политиките и приоритетите на кабинета през следващата година, при спазване на фискалните правила и ограничения по европейските и националните закони.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
