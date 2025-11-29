Хазната е в ръцете на коалиция "Магнитски": Радев заговори за гражданска победа (ВИДЕО)

„Оттеглянето на бюджета е гражданска победа“. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти, след като участва в честването на празника на площад „Освобождение“ в Ботевград. По думите му докато хазната е в ръцете на коалиция „Магнитски“ парите ни ще пълня джобовете на техните тартори, ще отиват за "Частни фалкони", бизнесът ще продължава да бъде притискан, а младите лекари ще търсят работа зад граница.

Още: "Няма да позволим да ни излъжат": Обявиха нов протест срещу бюджет 2026

Социопати и биячи в парламента

Източник: Actualno.com/Елена Страхилова

Румен Радев посочи, че приветства всички хора, които надигат глас и напомнят на "социопатите и биячите в парламента", че България е демокрация.

Още: Как работи кабинетът и ще го бъде ли: Желязков каза ще наложи ли бюджета силово (ВИДЕО)

„Бюджетът е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано и с на практика антиевропейско управление. Всичко, което се прави за народа, без народа, не е правилно и не е законно“, коментира държавният глава.

Радев коментира накратко и протестите срещу бюджета за 2026 година, като изтъкна, че депутатите, които се крият от избирателите, са недостойни да представляват българския народ.

Още: Бюджет 2026 ни води към румънски сценарий: Мартин Димитров обяви следващата стъпка на опозицията