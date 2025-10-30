Ивелин Михайлов знае какъв е Мухарем - Мухата

Бандит - какъв е. Това каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в отговор на въпрос какъв е Мухарем - Мухата, за който санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски показа снимка с Бойко Рашков, който пък от своя страна твърди, че не го познава. Според него в България престъпния свят винаги обслужва управляващите. Който е управляващ, него обслужват.

Борисов финансира локалите, твърди "Величие"

Лидерът на партия "Величие" твърди още, че Бойко Борисов финансира локалите. Той даде пример с футболен клуб "Спартак" - Варна. "Това е една характерна система, която се използва в цяла България, която разделя нормалните привърженици от престъпните агитки", каза Михайлов. По думите му там се произвеждат кадри от малки деца до големи бандити.

Той заяви, че във Варна агитките се организират от Дидо - Дънката и Николай Тошев - Чирпанския. "Това са хората, които на "Мис преференция" й осигуриха над 10 хил. гласа, хората, които осигуряват толкова години Иван Портних да печели и хората, заради които в момента лежи в ареста Благомир Коцев.

Той нарече още Бойко Борисов - Дон Корлеоне, а Делян Пеевски - Консильери, като посочи, че двамата отпускат пари и то от държавата, за да може да финансират частни армии, в каквото самият Михайлов е бил обвиняван.