Именити български клубове „отърваха кожата“ и спасиха лицензите си

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз съобщи в сряда, че елитният Спартак Варна и втородивизионния Пирин Благоевград покриват изисквания за национално лицензиране и ще могат да продължат участието си в двете най-горни нива на българския футбол.

Двата клуба нямат просрочени задължения към Националната агенция по приходите към днешна дата, но ще останат под мониторинг още известно време.

Двата клуба спасиха професионалните си лицензи

„Лицензионната комисия към Българския футболен съюз уведомява, че след проведено заседание на 22.10.2025 година и извършен преглед и анализ на представената документация, ФК "Спартак 1918" (гр. Варна) и ПФК "Пирин 22" АД (гр. Благоевград) към момента на подаване документите покриват изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, свързани с чл. 50 и чл. 66, а именно – липса на просрочени задължения към персонал и Националната агенция за приходите (НАП). Комисията информира, че ще продължи да осъществява текущ мониторинг на клубовете, на които е издаден условен лиценз за участие в първенствата и турнирите, организирани от БФС“, заявиха от БФС.

Припомняме, че на 8 октомври Лицензионната комисия предупреди двата клуба, че лицензите им могат да бъдат отнети заради просрочени задължения. Спартак Варна погаси дълга си към НАП от над половин милион лева чрез помощ от държавната хазна, осигурена от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

