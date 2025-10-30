Пеевски твърди за пърформънс в Пазарджик: Кой е Мухарем - Мухата и с кого хапва Рашков лютеница (ВИДЕО)

Санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски показа пред медиите снимки на Бойко Рашков с по думите му Мухарем - Мухата. "Да ви разкажа за Пазарджик. Рашков го познавате. Лицето Мухарем - Мухата, хората с автомобилите, всичко е било пърформънс, организиран от пуделите и пачките. Лицето от групата на Ярата и какво направиха в Пазарджик - заловиха собствените си коли", заяви Пеевски.

Той нарече "Продължаваме промяната" измамници.

"За пореден път ескалираха напрежение и опитаха се да объркат хората. С кой хапват лютеница тук - с този от автомобилите. Пуделите и пачките - измамници, за нищо не им вярвайте", каза Пеевски пред медиите. ОЩЕ: Нови съмнения за изборните резултати в Пазарджик: Промени след ново въвеждане на протоколи

Гражданският арест в Пазарджик

Изглежда Пеевски говори за гражданския арест в Пазарджик, който бе извършен в Огняново. Той бе извършен от активисти и наблюдатели на вота, а в два автомобила са задържани предполагаеми дилъри на гласове, става ясно от видео излъчвания на представители на инициативата "Правосъдие за всеки" и от депутати на "Продължаваме промяната", които са разположени пред редица секции в общината. ОЩЕ: Сигнали за багажници с пачки, граждански арест и пари на калпак: Изборите в Пазарджик с висока цена (ВИДЕО)