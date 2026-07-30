САЩ се изчерпват военно: Пентагонът дава повече пари за производството на ракети за системата "Пейтриът"

Пентагонът съобщи, че увеличава до 58,6 млрд. долара стойността на договора с американската отбранителна компания "Локхийд Мартин" за производство и доставка на ракети прехващачи за системата "Пейтриът" (Patriot), предаде Ройтерс. САЩ предоставиха големи количества оръжия на съюзниците си, а войната срещу Иран също води до изчерпване на американските запаси, отбелязва новинарската агенция. Още: Тръмп за Иран: Сега е наш ред, ще ги ударим силно (ВИДЕО)

В изявление на Пентагона се посочва, че сключеният през април едногодишен договор на стойност 4,7 млрд. долара се трансформира в рамково седемгодишно споразумение, с което се създава дългосрочен план за доставки на ракети прехващачи за периода от фискалната 2026 до фискалната 2032 г.

Натискът на Тръмп

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Преговарящи от Пентагона оказват натиск върху изпълнителите значително да ускорят производството. Правителството на Доналд Тръмп също така постепенно засилва натиска си върху компаниите от отбранителния сектор да дадат приоритет на производството пред изплащането на средства на акционерите, отбелязва Ройтерс.

През януари Тръмп подписа указ за идентифицирането на отбранителни компании, които не изпълняват задоволително договорите си с държавата, като същевременно продължават да разпределят печалби към своите акционерите.

Ръководители от бранша приветстваха споразуменията за производство на военна техника, но посочиха, че Конгресът трябва да отпусне средства, преди компаниите да могат да направят по-големи инвестиции в увеличаването на производствения си капацитет.

Конкретните условия и сроковете за доставка по много от сключените с Пентагона договори за производството на военно оборудване все още са предмет на преговори.

Подобно рамково споразумение бе сключено и с "Ар Ти Екс Корп", (RTX Corp) - компанията майка на "Рейтeoн" (Raytheon). Споразумението предвижда увеличаване на производството на крилати ракети Томахок" (Tomahawk) от сегашните 60 броя на година за нуждите на САЩ до 1000 броя на година.

Базираната в щата Мериленд компания "Локхийд Мартин" заяви, че предвидените по договора ѝ с Пентагона средства ще ѝ позволят да изпълни ангажимента си до края на 2030 г. да започне да произвежда тройно повече ракети прехващачи Пей Ей Си - 3 Ем Ес И (Patriot Advanced Capability - 3 Missile Segment Enhancement). Този тип ракети прехващачи се използват за противодействие на балистични и крилати ракети, както и за сваляне на военни самолети.

По-рано оръжейната компания заяви, че ще започне да произвежда по 2000 ракети прехващачи годишно. "Локхийд Мартин" също така посочи, че до 2030 г. ще инвестира между 8 и 9 млрд. долара за модернизацията на над 20 свои предприятия в САЩ.

Базираният във Вашингтон мозъчен тръст Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) тази седмица изчисли, че американската армия разполага с по-малко от 1000 ракети прехващачи за "Пейтриът" и с по-малко от 250 ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана ТААД (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD).

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