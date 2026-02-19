Извънредно национално събрание: ГЕРБ сменя ръководството си на 22 март

Партия ГЕРБ свиква отчетно-изборно национално събрание на 22 март в София, става ясно от обява на партията. Конгресът ще се проведе в първите дни след началото на предизборната кампания за предсрочния парламентарен вот на 19 април.

Предварителният дневен ред включва избор на нови ръководни органи на партията, включително и председател. Този избор в ГЕРБ обаче е формален и на поста отново ще бъде избран Бойко Борисов, но със сигурност ще има смени както в Изпълнителната комисия на ГЕРБ, така и сред зам.-председателите на партията, съобщи "24 часа".

В момента зам.-председатели на ГЕРБ са бившият вицепремиер Томислав Дончев и бившият вътрешен Даниел Митов. В Изпълнителната комисия влизат още: Живко Тодоров, Тодор Тодоров, Цвета Караянчева, Йорданка Фандъкова, Димитър Николов, Деница Сачева, Иван Тотев, Илтер Бейзатов, Костадин Ангелов, Тодор Кръстев и Делян Добрев.

По устав националното събрание на ГЕРБ се свиква най-малко веднъж на четири години с решение на Изпълнителната комисия. Предишният форум беше преди по-малко от две години - на 8 ноември 2024 г.

Функции

Националното събрание се състои от делегати на общинските организации, избрани на Общинско събрание по процедура и с квота, определена с решение на Изпълнителната комисия.

В него участват по право общинските ръководители, областните координатори, регионалните отговорници, народните представители, министрите и областните управители, които са членове на ГЕРБ, кметовете на общини (райони) и председателите на общински съвети, които са членове на ГЕРБ, членовете на Изпълнителната комисия и на Контролната комисия, членовете на Европейския парламент, избрани с листата на ГЕРБ.

Правомощията на Националното събрание са да приема, изменя и допълва устава, да приема решения за политиката на партията, да избира председател, двама заместник-председатели и останалите членове на Изпълнителната комисия и членове на Контролната комисия, да освобождава членовете на Изпълнителната комисия, в това число и членовете на ИК по право, както и на Контролната комисия.

Решенията се взимат с обикновено мнозинство.