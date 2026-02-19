Лайфстайл:

Официално: Утвърдена е датата на първите предсрочни парламентарни избори за 2026 г.

19 февруари 2026, 8:23 часа 284 прочитания 0 коментара
Официално: Утвърдена е датата на първите предсрочни парламентарни избори за 2026 г.

Официално - президентът Илияна Йотова подписа три указа, които пряко касаят бъдещото управление на България. Първият - за утвърждаване на Андрей Гюров и служебното му правителство, а вторият - за датата на поредните предсрочни парламентарни избори. Дата е 19 април, 2026 година.

Още: Официално: Йотова обяви датата на предсрочните избори

Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители държавният глава определя с трети указ.

Илияна Йотова ще присъства на церемонията по полагане на клетва от служебното правителство, която ще се проведе в Народното събрание, казват още от президентската пресслужба.

Още: Кой кой е в кабинета на Андрей Гюров

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Илияна Йотова Андрей Гюров предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес