Официално: Утвърдена е датата на първите предсрочни парламентарни избори за 2026 г.

Официално - президентът Илияна Йотова подписа три указа, които пряко касаят бъдещото управление на България. Първият - за утвърждаване на Андрей Гюров и служебното му правителство, а вторият - за датата на поредните предсрочни парламентарни избори. Дата е 19 април, 2026 година.

Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители държавният глава определя с трети указ.

Илияна Йотова ще присъства на церемонията по полагане на клетва от служебното правителство, която ще се проведе в Народното събрание, казват още от президентската пресслужба.

