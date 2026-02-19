Депутатите на Пеевски напуснаха залата, докато кабинетът "Гюров" се кълне (СНИМКА)

Депутатите на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" напуснаха пленарна зала по време на клетвата на кабинета "Гюров" в зала. На клетвата не присъстваха депутати и от партията на Слави Трифонов - "Има такъв народ" и от проруската партия "Възраждане". Гост в парламента беше президентът Илияна Йотова. Преди клетвата председателят на парламента Рая Назарян прочете указа на Йотова за назначаване на служебното правителство.

Това е 106-ото правителство на България и поредният служебен кабинет в последните години.

Как нарекоха служебния кабинет?

Припомняме, че позицията на "ДПС - Ново начало" за служебния кабинет не беше положителна. Те нарекоха служебното правителство на Сорос, Йотова и Петрохан.

"Имаме пред себе си служебен кабинет, който можем да наречем служебния кабинет на президента Йотова, Сорос, - Петрохан", каза вчера заместник-председателят на парламентарната група на "ДПС - Ново начало" Искра Михайлова пред журналисти след като Андрей Гюров представи състава на служебния кабинет на президента Илияна Йотова, в който има много изненади и вицепремиер по честни избори.

"Това, което ни кара да дадем това определение, е фактът, че след излезлите вчера материали от МВР - в състава на кабинета виждаме хора, които са пряко свъразни с цялата афера "Петрохан".