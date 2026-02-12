Името на Бойко Борисов се споменава два пъти в досиетата "Епстийн"

Името на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов присъства в два документа от досиетата "Епстийн" - милионите файлове по делото срещу починалия в затвора през 2019 г. сексуален престъпник Джефри Епстийн, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ. Той се споменава в доклад от юни 2017 г., озаглавен "Разрушаване на демокрацията: Цели, стратегии и методи на съвременните авторитарни режими", макар да не е ясно защо този документ е сред файловете.

Отделно името на Бойко Борисов се появява в имейл от юли 2020 г. с подател Bulletin Intelligence (на ФБР), като част от него е свързана с протестите срещу правителството "Борисов 3".

Разбира се, попадането на името на бившия премиер в досиетата "Епстийн" не означава по никакъв начин връзка с покойния финансист, нито е престъпление. На появата на Борисов във файловете внимание обърна разследващата медия BIRD.bg, а справка в търсачката на правосъдното министерство на САЩ потвърждава това (вижте тук и тук).

Доклад за протести, финансирани от Русия

В доклада за "съвременните авторитарни режими" името на Борисов попада в частта с Русия. Записано е следното: "В други страни има доказателства, че Москва е финансирала протести на екологични активисти срещу разработването на местни въглеводородни ресурси, което би намалило зависимостта на Европа от руския петрол и природен газ. През 2012 г. улични протести принудиха българския премиер Бойко Борисов да анулира договорите с Chevron за проучване на находища на шистов нефт в страната. Тези, които подозират участието на Кремъл в демонстрациите, посочват медийна кампания на стойност 20 млн. евро, проведена от компании с връзки в Русия, както и ентусиазираната подкрепа от "Атака", крайнодясна политическа партия, която е агресивно проруска".

Антиправителствени демонстрации срещу "Борисов 3"

Във файла с имейла от 2020 г., озаглавен "Брифинг на ФБР за обществени въпроси", е цитиран материал на Politico, свързан с това как САЩ предлагат подкрепа на протестиращите срещу кабинета "Борисов 3" и срещу тогавашния главен прокурор Иван Гешев. Изданието съобщава, че американското посолство в София „подкрепи антикорупционните протестиращи, които призовават за оставката на премиера Бойко Борисов, докато те излизат на улиците за пета поредна нощ“. Този ход идва в момент, в който България „преживява най-големите антиправителствени протести от седем години насам на фона на нарастваща корупционна криза, която разкри как олигарсите са упражнявали контрол върху ключови части от държавата като съдебната система и апарата за сигурност“.

В изявление посолството заяви: „Всяка нация заслужава съдебна система, която е безпартийна и отчетна пред върховенството на закона. Ние подкрепяме българския народ в мирното му желание за по-голямо доверие в демократичната система и за насърчаване на върховенството на закона в България. Никой не е над закона", цитиран е материалът в краткия брифинг.

