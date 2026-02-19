Отчетливо дистанциране от Пеевски: Политолози за служебния кабинет "Гюров"

Правителството "Гюров" изглежда корпоративно - включени са всички спектри на политиката, стремежът е да се демонстрира надпартийност. В него може да се търси принципът, върху който ще се изгражда бъдещата коалиция - технократична експертиза, а не идеологическа или партийна принадлежност, с отчетливо дистанциране от Пеевски. Така политологът Стойчо Стойчев коменитра състава на служебния кабинет на Андрей Гюров.

Той добави, че е положително настроен към всяко правителство. "Нагласата ни е отрицателна и натрупваме негативи към всеки нов кабинет без да обръщаме внимание на стойностните неща, които са направени", заяви експертът.

На свой ред политологът Георги Проданов коментира, че Гюров си е поставил амбициозна задача - да върне доверието в институциите, което се вижда и в назначението на вицепремиер за честни избори.

"Определено служебното правителство е камък в блатото на скуката в политиката. Изненаданите от качеството му са повече от тези, които имат аргументирани забележки срещу него. Кабинетът тръгва с приятна изненада като състав, няма да има 100 дни комфорт. Още днес ще прехвърчат искри покрай него. Ако обаче си свърши работата, около него ще се оформи прореформистки блок - на стари и нови десни", посочи Проданов.

Социологът Кънчо Стойчев сподели, че впечатлението му от предложените служебни министри е по-скоро позитивно, тъй като имената в него имат административен министър. "Това е изключително важно за правителство с къс хоризонт. Невъзможно е да се назначат изцяло независими хора, всеки се обляга на мрежа от познати хора. Да упрекваме Андрей Гюров, че е ползвал такива е неправилно. Министърът на правосъдието не е изненада, но не бива да се персонализират промените, а да се инициира цялостна реформа. Не се очаква променя във вътрешнополитическата ориентация на страната", коментира Стойчев.