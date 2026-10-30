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"Явно имаха нужда от мамник в свитата": Хитов писател разкри, че е бил канен в ИК на Йотова, но е върнал "най-бързото НЕ"

30 октомври 2026, 20:58 часа 437 прочитания 0 коментара
Снимка: БНТ
"Явно имаха нужда от мамник в свитата": Хитов писател разкри, че е бил канен в ИК на Йотова, но е върнал "най-бързото НЕ"

Един от най-популярните съвременни български писатели - авторът на "Мамник" Васил Попов, обяви, че е бил канен в инициативния комитет на Илияна Йотова, но е отказал категорично.

"Мен също ме каниха в инициативния комитет на Йотова. Беше най-бързото и сладко "НЕ", което съм изричал. Отказах с довода, че с нея имаме непреодолими политически различия. Беше доста лесно", написа той.

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"Но за мен ще си остане мистерия на кого му е хрумнало, че е възможно точно аз да я подкрепя. Такава мистерия дори в романите ми няма да намерите. Някой явно е решил, че има нужда от мамник в нейната свита. Обаче аз не съм като чудовищата, за които пиша", добави той.

"Не се оставяйте да ви лъжат и мамят така лесно подобни подлеци и дребни душици. И един цитат от разказа "Гола съвест" на Хайтов: "Само аз останах на гола съвест и половинка пенсия. Скъпо ми се върза, но какво да правиш — съвестта всякога се е купувала по-скъпо и от черния хайвер!"", завърши Попов.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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