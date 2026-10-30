"Няма да склоня глава и пред най-зловещия диктаторски режим": Кметът на Белица благодари на Пеевски

Никога няма да ви предам и склоня глава и пред най-зловещия диктаторски режим. Това написа кметът на Белица Радослав Ревански, след като вчера Апелативният съд в Бургас го пусна под домашен арест, заедно с кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов. Магистратите намериха жалбите им за основателни и отмениха определението на Окръжния съд, с което двамата бяха оставени под стража. Ревански ще изтърпява мярката в София, а Гавазов в село Лозарево.

"Уважаеми и обичани от мен жители на община Белица, искам от сърце да Ви благодаря за безрезервната подкрепа, която ми оказахте в един от най-тежките и несправедливи моменти в моя живот. Познавате ме какъв човек съм и никога няма да ви предам и склоня глава и пред най-зловещия диктаторски режим. Ние, хората на община Белица сме горди хора с мъжки и честни сърца. Задължен съм Ви и благодаря", коментира още Ревански, който е известен като един от "кардиналите" на Делян Пеевски.

Той благодари специално и на лидера на ДПС Делян Пеевски. "Огромно благодаря и на нашия лидер, г-н Делян Пеевски, на цялата парламентарна група на ДПС, на всички свои приятели, колеги, съмишленици от ДПС за силната подкрепа и доверието. Нашата обща и силна воля са устоявали на изпитанията на времето, защото сме ДПС", завърши Радослав Ревански.

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Вчера стана ясно, че според съда в Бургас може да се направи обосновано предположение за съпричастност на двамата към престъпление, но целите на мярката за неотклонение могат да бъдат постигнати и с домашен арест. Адвокатът на Ревански Илиян Василев заяви, че не е доволен от решението. Според него двамата кметове са невинни и трябва да бъдат освободени, а не поставени под домашен арест.

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