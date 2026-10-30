"Третият гол тотално ги съсипа": Генчев похвали Ботев и насочи вниманието към "задължителен мач" и съдийството

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев остана доволен от реакцията на своите футболисти след убедителната победа с 5:2 над Локомотив (София) в 14-ия кръг на Първа лига. "Канарчетата" поведоха с 2:0, позволиха на столичани да изравнят, но впоследствие отбелязаха още три попадения. Наставникът призна, че третият гол е бил решаващ за изхода на срещата, като подчерта и значението на успеха след предишния двубой с ЦСКА 1948.

Генчев посочи ключовия момент в мача

"Изключително сме доволни от спечелените три точки. Очаквах труден мач. Мачът започна по най-добрия начин, поведохме с 2:0. Позволихме на Локомотив (София) да се върне в мача, но след това пак показахме подобаваща реакция и характер", заяви Генчев.

Според него изравнителното попадение на домакините е променило психологическото състояние на двата отбора, но Ботев е успял бързо да си върне инициативата. "След като ни изравниха, чисто психологически предимството беше на тяхна страна. Третият гол тотално ги съсипа. След това вкарахме четвърти и пети гол", обясни специалистът.

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Генчев се върна и към предишния мач срещу ЦСКА 1948, след който е настоял футболистите му да покажат различно лице. "Едно от първите неща, които казах на футболистите в съблекалнята след мача с ЦСКА 1948, беше, че още в следващия мач трябва да покажем, че това е било инцидент. Да си върнем нашия начин на игра", добави треньорът.

Предупреждение за Дунав и послание към съдиите

Наставникът на пловдивчани вече насочи вниманието си към следващото предизвикателство пред отбора – двубоя с Дунав (Русе). Той подчерта, че съперникът не бива да бъде подценяван, особено предвид положителните му резултати.

"Трябва да разузнаем добре отбора на Дунав. Имат положителни резултати, утре ще изгледаме внимателно мача им срещу Левски. Трябва да няма никакво подценяване, а да бъдем максимално концентрирани", коментира Генчев.

В заключение специалистът определи предстоящата среща като една от задължителните за печелене и отправи кратко послание към съдийската бригада. "Това е от задължителните мачове за нас. Надявам се и съдийството да бъде на ниво", завърши наставникът на Ботев.

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