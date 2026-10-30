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От 2:0 до 2:2 и после разгром! Ботев наказа Локомотив в луд мач със седем гола

30 октомври 2026, 21:28 часа 942 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
От 2:0 до 2:2 и после разгром! Ботев наказа Локомотив в луд мач със седем гола

Ботев (Пловдив) постигна убедителна победа с 5:2 като гост на Локомотив (София) в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. "Канарчетата" поведоха с два гола, позволиха на домакините да изравнят, но след това отбелязаха още три попадения и си тръгнаха с трите точки от стадиона в "Надежда". Големият герой за пловдивчани беше Франклин Маскоте, който се отличи с хеттрик. Срещата се проведе часове след официалната раздяла на столичните "железничари" с Любослав Пенев. 

Ботев поведе с два гола, но Локомотив се върна в мача 

Гостите започнаха по възможно най-добрия начин и откриха резултата още във 2-рата минута. Франклин Маскоте комбинира отлично с Мауро Родригес и завърши атаката с точен удар. Локомотив опита да отговори, но не успя да се възползва от създадените положения. В 41-вата минута Маскоте отново се оказа на правилното място и удвои преднината на Ботев след извеждащо подаване.

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Локомотив София - Ботев Пловдив

Домакините обаче намериха сили да се върнат в двубоя. В добавеното време на първата част Димитър Костадинов намали на 1:2, а в 53-тата минута Иван Йорданов изравни след заучено изпълнение на пряк свободен удар от Спас Делев.

Хеттрик на Маскоте донесе разгрома 

Радостта на столичани продължи само две минути. В 55-ата Мауро Родригес отново изведе Ботев напред, а в 61-вата Самуел Калу покачи на 4:2. Това окончателно пречупи съпротивата на Локомотив. В 75-ата минута Маскоте се възползва от грешка в отбраната на домакините, остана сам срещу вратаря и оформи своя хеттрик за крайното 5:2.

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Така Ботев се завърна на победния път и се доближи до първата четворка в класирането. За Локо Сф загубата идва часове след раздялата с Любо Пенев. В двубоя срещу Ботев отборът беше воден от Атанас Стоилов.

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Ботев Пловдив Локомотив София Първа лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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