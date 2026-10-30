Силен дебют за Никола Цолов във Формула 1! Стотни разделиха Българския лъв от титуляра в Рейсинг Булс

Никола Цолов официално е първият българин във Формула 1, след като получи възможност да участва в първата свободна тренировка на Гран при на Мексико с отбора на Рейсинг Булс. 19-годишният пилот седна зад волана на VCARB 03, заменяйки Лиам Лоусън, като по този начин направи своя дебют в официална сесия от най-комерсиалната автомобилна надпревара. Цолов, който ползва №91, остави много добри впечатления и завърши сесията с 12-о място.

Цолов завърши на 0.126 от Арвид Линдблад

В началните обиколки Цолов показа стабилно каране и даде 11-о по сила време. Пистата "Ерманос Родригес" бе доста прашна, което затрудни пилотите. След половин час Българския лъв бе повикан в бокса за смяна на гуми. В този момент той бе шести зад Шарл Льоклер, Кими Антонели, Люис Хамилтън, Аюму Иваса и Фернандо Алонсо. След второто спиране, за да сложи меки гуми, Цолов се оказа на 12-а позиция.

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Четвърт час преди края се стигна до виртуална кола на сигурността, след като Джак Кроуфорд излезе извън очертанията и нямаше възможност да се придвижи обратно безопасно. В следващия момент Цолов бе в гаража на Рейсинг Булс и излезе от болида, тъй като сподели, че десният му крак е изтръпнал и не го усеща. Това се дължи на притискане във вътрешната част на болида, който е направен по размерите на Лоусън. Той все пак успя да продължи участието си, но не даде по-добър резултат. В крайна сметка той завърши само на 0.126 стотни от титулярния пилот на Рейсинг Булс - Арвид Линдблад, който завърши 10-и.

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