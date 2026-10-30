Извънредна ситуация в Полша: Президентът обърна самолета си на път за Сенегал

Президентът на Полша Карол Навроцки прекъсна полета си за Сенегал в петък и реши да се върне в страната, след като полицията влезе в сградата на Конституционния съд, а председателят на институцията беше отстранен от длъжност, съобщава Ройтерс. „В момент като този президентът трябва да бъде в Полша. Прекъсвам полета си за Сенегал. Връщам се“, написа Навроцки в социалната мрежа X.

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Полската полиция съобщи, че служители на реда са влезли на територията на Конституционния съд след инциденти пред сградата, включително хвърляне на опасни предмети по полицаите. На официалния си уебсайт Конституционният съд съобщи, че председателят му Богдан Швенчковски е бил отстранен от длъжност в петък.

Polish President Nawrocki cut short his flight to Senegal on Friday and returned to Poland after police entered the Constitutional Tribunal and its president, Bogdan Swieczkowski, was suspended. Police cited violent incidents outside the court, including objects thrown at officers. The crisis follows a prolonged political dispute over judicial appointments that has effectively paralyzed the tribunal. https://t.co/UkI7bBejFs — Clash Report (@clashreport) October 30, 2026

Политически спор блокира работата на Конституционния съд

Случаят се развива на фона на продължителен политически конфликт около Конституционния съд, който на практика е парализирал дейността на институцията. По-рано тази година президентът Карол Навроцки, който е съюзник на предишното националистическо правителство на Полша, отказа да положи клетва пред трима от шестимата съдии, избрани от парламента.

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От своя страна председателят на Конституционния съд Богдан Швенчковски отказа да допусне до изпълнение на задълженията им съдии, избрани от настоящото парламентарно мнозинство. Продължаващото противопоставяне между държавните институции задълбочава кризата около функционирането на Конституционния съд. Към момента не се съобщават подробности за основанията за отстраняването на неговия председател, нито за евентуални последващи действия на президента Навроцки.

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