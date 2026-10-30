"Демократична България": Йотова лъже. Комисия, назначена от Радев, е предложила помилването на Петричкия Ескобар (ВИДЕО)

Председателят на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова обвини Илияна Йотова, че е излъгала по време на президентския дебат с Андрей Гюров за помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Според нея медицинската комисия, на която Йотова се позовава в своя защита, не е предлагала помилването на осъдения наркотрафикант. Решението е било предложено от Комисията по помилванията към президентската институция, назначена с указ на Румен Радев.

В изявление в Народното събрание Йорданова заяви, че вместо да поеме отговорност за подписания указ, Йотова е направила опит да прехвърли вината върху други институции и лица.

"Въпреки че прекрасно знае истината, вчера Илияна Йотова продължи с лъжливите си внушения и опита да прехвърли върху мен отговорността за нейния подпис и нейната сбъркана морална преценка", заяви депутатът. Още: "Решенията ми бяха по хуманитарни и медицински причини": Йотова защити помилванията пред Гюров и отказа да се извини

Йорданова очерта три основни обстоятелства около процедурата. По думите ѝ медицинската комисия, която отговаря за оценката на здравословното състояние на лишените от свобода, не е предлагала помилването на Атанасов. Това предложение е било направено от Комисията по помилванията към президента, чийто състав е бил определен с указ на Румен Радев.

Третият аргумент на Йорданова е, че мнозинството на Радев и Йотова многократно е отказвало провеждането на парламентарно изслушване по случая, включително след публикуването на видеозапис от сбиване с участието на Атанасов в болницата на затвора.

Какво се знае за помилването на Петричкия Ескобар

Огнян Атанасов е помилван с указ на Илияна Йотова от 5 декември 2022 г., когато тя е вицепрезидент. С решението му е опростена оставащата част от присъдата - около 10 години затвор. Като основание са посочени тежки здравословни проблеми, заради които изтърпяването на наказанието му вече е било прекъснато. Още: Съдията, пуснал Петричкия Ескобар, е намесен и в делото за осъден за двойно убийство, помилван от Йотова

Случаят отново привлече общественото внимание през октомври 2026 г., след като Mediapool публикува видеозапис от охранителна камера в болницата към Софийския затвор. Кадрите са от 16 ноември 2022 г. - по-малко от три седмици преди помилването, и показват физически конфликт с участието на мъж, за когото се твърди, че е Атанасов. По информация на Министерството на правосъдието, цитирана от изданието, инцидентът не е бил отразен в досието му, тъй като той е бил определен като жертва на агресия.

След помилването Атанасов отново попада в полезрението на разследващите. През февруари 2025 г. е задържан при акция срещу група, разследвана за разпространение на наркотици, при която са иззети близо 5 килограма кокаин.

Йорданова постави въпроси за процедурата

Депутатът от "Демократична България" подчерта, че цялата процедура по помилването е започнала и приключила по време на служебното правителство на Румен Радев с премиер Гълъб Донев и министър на правосъдието Крум Зарков. Още: "Прогресивна България" провали трето заседание за Йотова и Петричкия Ескобар

По думите ѝ тогава отговорник за затворите е била служебният заместник-министър на правосъдието Мария Павлова, която Йорданова определи като близка до Радев и Йотова. Тя постави въпроса защо 19 дни преди издаването на указа Павлова не е уведомила президентската институция за процедурата, въпреки че Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" е била наясно със случая.

"Защо 19 дни преди помилването тя не е уведомила Президентството за процедурата, въпреки че подчинената ѝ Главна дирекция за изпълнение на наказанията е била наясно с това?", попита Йорданова.

Тя заяви още, че разполага с официални документи от медицинската комисия, които според нея опровергават твърдението, че Атанасов е бил в инвалидна количка преди помилването. Йорданова уточни, че единственото ѝ действие по отношение на състава на комисията е било да смени двама нейни членове заради промяна в служебното им положение.

Йотова защити решението си с медицински мотиви

По време на дебата с Гюров Йотова заяви, че всички документи, свързани с помилванията, са предоставени на прокуратурата с нейния подпис. Тя отхвърли обвиненията, че е нарушила процедурата, и обясни, че решенията ѝ са били взети по хуманитарни и медицински причини. Още: Йотова очаква прокурорска проверка за помилването на Петричкия Ескобар

Йотова посочи, че не е имала основание да се съмнява в работата на медицинската комисия, назначена от тогавашните министри на правосъдието Надежда Йорданова и на здравеопазването Асена Сербезова. Тя заяви, че съмненията около подписите на лекари трябва да бъдат проверени, но отхвърли опитите отговорността за решенията да бъде представяна като лична вина без оглед на документите.

Йорданова обаче настоява, че медицинската комисия и Комисията по помилванията са различни органи и че ролята им не бива да се смесва. Според нея именно документите по преписката трябва да дадат отговор кой е предложил помилването, какви данни са били взети предвид и каква информация е достигнала до президентската институция.

"Повече от месец слушаме лъжи и внушения от действащия президент и кандидат за още пет години на "Дондуков 2". Крайно време е това да спре и всички обстоятелства да бъдат изяснени", заключи Йорданова.