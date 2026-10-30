Сериозен проблем не пречупи Никола Цолов в дебюта му във Формула 1

Българският пилот Никола Цолов се представи много силно в официалния си дебют от старт на Формула 1. Той се качи в болида на Рейсинг Булс за първата свободна тренировка от Гран При на Мексико. 19-годишният пилот се представи много силно и завърши сесията с 12-о време. Той остана само на 0.126 от титулярния пилот на отбора Арвид Линдблад, който завърши на 10-о място. По този начин Цолов се превърна в първия българин, карал в най-елитната автомобилна надпревара.

Цолов имаше проблем с крака си в Мексико

Дебютът му обаче не премина без проблеми. Десет минути преди края Цолов се прибра обратно в бокса и трябва да излезе от автомобила, тъй като изпитваше дискомфорт. Българският пилот се оплака от проблеми с десния крак и призна, че на моменти дори не го е усещал заради нарушено кръвообращение. След кратък престой извън болида Цолов все пак успя да се завърне на пистата за заключителни обиколки от първата свободна тренировка във Формула 1.

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След края на сесията Цолов благодари на Рейсинг Булс за възможността, а състезателният инженер го поздрави за невероятното представяне. Участието на българина може да се окаже ключово за решението на отбора кой да партнира на Арвид Линдблад през следващия сезон. Бъдещето на Лиам Лоусън, чийто болид Цолов кара, е под сериозен въпрос. Очаква се в следващите седмици да бъде обявена пилотската двойка на Рейсинг Булс.

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