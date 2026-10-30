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Борисов игнорира дебата: Фокусира се върху кризата в Черно море

30 октомври 2026, 11:15 часа 700 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Борисов игнорира дебата: Фокусира се върху кризата в Черно море

Макар кризата в Черно море да беше сред темите на снощния предизборен дебат между Андрей Гюров и Илияна Йотова, лидерът на ГЕРБ Бойко Босиров днес предпочете да се фокусира единствено върху проблема с безопасността по българското крайбрежие, остявайки без коментар провелия се дебат.

"Ескалацията на напрежението в Черно море и атаките с дронове срещу търговски кораби бяха основните теми на днешната ми среща с евродепутатите Ангелика Винциг (Австрия), Свен Симон (Германия) и Яцек Протас (Полша). Те са в България като делегация на Европейския парламент по покана на колегите им Андрей Новаков и Емил Радев", написа Борисов.

По време на разговора той е подчертал, че атаките с дронове вече не са само регионален проблем, а пряка заплаха както за националната, така и за европейската сигурност. По думите му позицията на ГЕРБ е ясна и последователна - България е част от ЕС и НАТО и сигурността на Черно море трябва да бъде защитавана с общи действия.

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"В момент, в който регионът е изправен пред сериозни рискове, българското правителство дължи много повече от мълчание, колебание и действия след поредния инцидент. Липсата на ясна политическа позиция не защитава българския национален интерес", коментира още Борисов.

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"Категорично заявих, че Черно море не е място за геополитическо лавиране. България трябва да бъде активен участник във формирането на европейската политика за сигурност, а не пасивен наблюдател. ГЕРБ няма колебания къде принадлежи България - в силна Европа, със силно НАТО и с ясна защита на националния ни интерес", категоричен е той.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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