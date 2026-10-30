Президентът на Групата за финансови действия: България завърши своя екшън план

България вече е извадена от сивия списък за пране на пари на Групата за финансови действия. Това съобщи премиерът Румен Радев днес. Информацията беше потвърдена и от президента на групата, който обясни специално за БНТ при какви обстоятелства се случва това. България се бори от години да излезе от сивия списък на държавите за пране на пари. Страната ни трябва да поддържа плана за излизане от списъка, за да остане извън него.

„Страната ни беше официално уведомена още през 2021 година и вкарана в списъка през 2023 година като констатация за стратегически слабости в борбата с прането на пари и корупцията за десетгодишен период назад. Оттогава досега всички опити да излезем от този списък катастрофираха заради различни причини“, заяви премиерът Румен Радев.

Още: Бивш правосъден министър: България излезе от „сивия списък“ за пране на пари благодарение на реформите на кабинета „Желязков“

През юни от Групата за финансови действия съобщиха, че страната ни може да излезе от списъка след проверка на място. „България, Кот д’Ивоар, Демократична република Конго и Монако. Страните ще бъдат премахнати от сивия списък, техният напредък е отбелязан в последния доклад и след посещение на международен екип от експерти, които са потвърдили прогреса“, категоричен е Джалс Томсън, президент на Групата за финансови действия.

Още: Радев проведе среща за постигнатия от България напредък за излизане от сивия списък за пране на пари

„България завърши своя екшън план, който беше приет преди почти три години. Страната има по-добра национална координация и строг контрол на прозрачността, има по-силна позиция относно финансовите престъпления. България продължава своя прогрес, както и продължава с правосъдната реформа“, добави пред БНТ Джалс Томсън, президент на Групата за финансови действия. „Премахването от сивия списък обаче не е краят на пътя за тези страни. Те трябва да продължат с усилията си, за да се справят“, предупреди обаче той.

Още: Голям успех: България не е в сивия списък за пране на пари, Румен Радев го съобщи (ВИДЕО)

Премиерът напомни, че излизането от сивия списък е част от управленската програма. „Какво означава този успех? На първо място увеличаване на международния авторитет на България, повече доверие в страната ни, повече инвестиции, повече работни места. Българските граждани няма да бъдат повече унижавани, подлагани на проверки и нерядко получаване на отказ за разплащане от чужди банки“, заяви Радев.