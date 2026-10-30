Агитация от премиер: Пресцентърът на МС не дава нито един "ясен факт" Денков да е действал като Радев

"Спомнете си назад – могат от моя пресцентър да ви дадат ясни факти, данни по време на министър-председателя Денков как се е процедирало по тези въпроси". Така в късния следобед на 27 октомври премиерът Румен Радев прехвърли топката към предишно управление, за да излезе от скандала с медиите, който пресслужбата му успя да забърка. Той отказа да нарече "грешка" изявлението на пресцентъра на Министерски съвет в отговор на агитацията на министър-председателя за Илияна Йотова между двата тура на президентските избори. Вместо това отправи обвинение към свой предшественик на поста - Николай Денков от "Продължаваме промяната", без да посочва конкретни доказателства.

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Радев препрати към пресслужбата на правителството и Actualno.com още на следващата сутрин, 28 октомври, изпрати въпроси до пресцентъра с искане да получим тези "ясни факти". Отговор от пресслужбата на МС не е постъпил вече трети ден.

Скандалът около инструктажа към медиите как да го отразяват

Малко преди да станат ясни окончателните резултати - но след като вече се знаеше, че на балотаж на президентските избори отиват Андрей Гюров и Илияна Йотова, - премиерът призова избирателите: "Нека да гласуваме за Илияна Йотова". В изказването си Радев отправи и критики към опонента ѝ. Пресцентърът на правителството ретранслира този призив на министър-председателя във Facebook и на сайта си.

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Впоследствие инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за президентската надпревара, сезира Централната избирателна комисия (ЦИК) за нарушения на Изборния кодекс. От формацията настояха за спешно произнасяне заради предизборна агитация в полза на Илияна Йотова, разпространена чрез официалните информационни канали на Министерския съвет. В сигнала се посочваха две предполагаеми нарушения на изборното законодателство:

използването на официалните правителствени канали за разпространение на призив в подкрепа на конкретен кандидат представлява предизборна агитация в държавна институция в нарушение на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс.

безплатно използване на публичен административен ресурс за целите на предизборната кампания противоречи на чл. 168, ал. 3 от кодекса.

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ЦИК не откри нарушение на изборните правила в изявленията на Радев, а от "Демократична България" обявиха, че ще обжалват в съда, и поискаха оставки на членове на избирателната комисия.

Снимка: БГНЕС

Пресцентърът на правителството междувременно бе отвърнал, че все още не е била започнала предизборната кампания преди провеждането на новия избор (втория тур) на изборите за президент и вицепрезидент на България, съгласно чл. 342 (3) от Изборния кодекс. Освен това от пресслужбата отправиха остър тон срещу медиите, отразили проявата на Радев, и дадоха властови инструкции как да се отразяват премиерът и членовете на правителството - явно без поставяне на думите им в контекст и без опровергаване, ако журналистите открият неточности.

"Отговорност на Правителствената информационна служба, както и на самите медии, е да информират своевременно и коректно обществото за публичните позиции и дейността на министър-председателя и правителството. Дори и определени журналисти или медии да не споделят позициите на премиера, професионалните стандарти в журналистиката изискват те да бъдат отразени достоверно и в пълнота. Ако дадени медии въпреки това се отклоняват от професионалните стандарти и премълчават, преиначават, манипулират, съкращават и вплитат в политически наративи думите на министър-председателя или са подвластни на цензура или автоцензура, Правителствената информационна служба няма да следва тези негативни примери", заявиха от пресцентъра на кабинета "Радев".

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Това предизвика остра реакция от Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) в България. От АЕЖ посочиха, че Етичният кодекс на българските медии задължава журналистите да се придържат към точността на информацията, но това не означава забрана за критичен анализ на позициите на премиера или на отделни части от неговите изказвания.

Какво е правил Николай Денков по въпроса с агитацията?

Радев вместо това обвини Денков, по-точно как при него се е "процедирало" във връзка с предизборна агитация. Тъй като не посочи конкретни доказателства, изпратихме следния имейл до пресслужбата на Министерски съвет: "Премиерът Румен Радев отправи обвинение към свой предшественик на поста - Николай Денков от "Продължаваме промяната". Думите му бяха следните: "Не мисля. Нашият пресцентър вече отговори ясно по този въпрос. Спомнете си назад – могат от моя пресцентър да ви дадат ясни факти, данни по време на министър-председателя Денков как се е процедирало по тези въпроси" (...) В тази връзка - моля пресцентърът на Министерски съвет да уточни за кои "факти" и "данни" говори министър-председателят, както и да предостави няколко от най-значимите примери от конкретните "факти" и "данни".

На 30 октомври отговор от пресцентъра на МС все още не е постъпил по пощата ни.

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Още на следващия ден след изявлението на Румен Радев бившият служебен премиер акад. Николай Денков реагира в профила си във Facebook с думите: "Нямат граница лъжите, които може да изрече премиерът Радев, за да прикрие провала на своето управление преди балотажа на президентските избори".

"От пресцентъра на МС щели да дадат "ясни факти, данни и всякакви материали" за това как се е процедирало (с предизборната агитация) по времето на министър-председателя Денков. С внушение - че и ние като него сме нарушавали закона и сме агитирали за кандидати. Не, по време на нашия кабинет министрите получиха специални препоръки да се пазят от въвличане в кампанията за местните избори през 2023 г. Ако Радев бърка предизборната агитация с категоричната ни реакция срещу саботажа на машинното гласуване и моето искане за оставки на отговорните негови хора в ДАНС, е добре да направи справка с Изборния кодекс", написа още Денков.

В крайна сметка пресцентърът на МС обяви, че премахва публикациите си, отразили призива на Румен Радев на балотажа да се гласува за Илияна Йотова.

"След като щабът на Гюров и Кандев все още смята, че премахването на публикации ще им помогне в предизборната кампания, Правителствената информационна служба ще им окаже тази подкрепа и премахва от интернет-страницата на Министерския съвет и от профила на институцията в Meta публикациите, свързани с този медиен брифинг", гласи кратка позиция на МС от сутринта на 30 октомври.

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