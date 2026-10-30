Да дариш пенсията си за любимия клуб: Фен на Локомотив Пловдив трогна футболна България

Локомотив Пловдив разчувства футболната общност в страната с трогателна история. Както е известно, клубът се намира в изключително деликатна ситуация след оттеглянето на собственика Христо Крушарски. Оттогава "черно-белите" обявиха откриването на специална дарителска банкова сметка, чрез която феновете ще могат да подпомагат издръжката на представителния отбор. Само за ден привържениците събраха 12 хиляди евро, а с всеки следващ ден цифрата расте. Някои дарения обаче струват много повече от други.

Възрастен фен припомни смисъла на футбола на Локо Пловдив

"Смърфовете" използваха социалните си мрежи, за да разкажат какво се е случило на "Лаута" в последните часове. Дългогодишен фен на отбора отишъл в офисите на клуба, за да даде своя принос към спасението. Възрастният човек дарил 2000 евро, за които признал, че събирал дълго време от пенсията си. Представителите на "черно-белите" опитали да му дадат абонаментна карта и тениска, но той отказал. За него единственото важно било бъдещето на Локомотив Пловдив. Накрая клубът изрази искрените си благодарности към този фен.

ОЩЕ: Разтърсващ призив от Христо Бонев в най-мрачния момент за Локомотив Пловдив

"Има жестове, които не можем да премълчим. Има хора, които оставят светла следа с тихите си дела и ни дават сили да продължим. Защото доверието, което ни гласуват, е безценно. Скъпи приятелю, който избра да останеш анонимен, днес искаме да се обърнем лично към теб! Знаем, че дойде при нас с плик в ръка и ни дари 2 000 евро - всичко, което си спестявал от пенсията си, стотинка по стотинка, през дългите години на труд. Ти избра да отделиш от своите средства, за да подкрепиш Локомотив в тези трудни дни. Знаем колко усилия и лишения стоят зад тези спестявания и колко голямо сърце се крие зад този жест. Когато приехме плика, думите не ни достигаха. Усетихме цялата ти любов към нашия клуб.

Опитахме се да ти подарим тениска и абонаментна карта, за да ти благодарим и да изразим признателността си пред всички наши привърженици. Но ти отказа. За теб беше важно само едно - Локомотив да го има и утре. Твоят жест е много повече от дарение. Той е символ на вяра, преданост и любов към Локомотив. Напомня ни защо си струва да продължаваме напред дори в най-трудните моменти. Ще носим доверието ти в сърцата си и ще дадем всичко от себе си, за да оправдаем вярата ти в клуба. Защото Локомотив не е просто отбор. Локомотив е общност, история и любов, която не се измерва с пари. Благодарим ти от сърце! Само Локо!", гласи позицията на "смърфовете".

ОЩЕ: Кризата в Локомотив Пловдив се задълбочава: Чуждестранни клубове искат Косич