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Бивш правосъден министър: България излезе от „сивия списък“ за пране на пари благодарение на реформите на кабинета „Желязков“

30 октомври 2026, 20:15 часа 934 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бивш правосъден министър: България излезе от „сивия списък“ за пране на пари благодарение на реформите на кабинета „Желязков“

Бившият министър на правосъдието Георги Георгиев определи като голям успех изваждането на България от „сивия списък“ за пране на пари на Групата за финансови действия (FATF). В публикация във Facebook той заяви, че резултатът е постигнат благодарение на реформите, извършени от кабинета „Желязков“, за които лично е отговарял като правосъден министър.

„Голям успех за България, с който лично се гордея – България беше извадена от Сивия списък за пране на пари днес! Успехът има много бащи, но истина е, че майката му е работа и професионализъм“, написа Георгиев.

Той посочи, че постижението е резултат от оценката на предприетите от правителството реформи в правосъдието и в противодействието на корупцията и прането на пари. По думите му той е ръководил преговорите и докладването на напредъка пред международните партньори от Комитета MONEYVAL и FATF.

Георгиев припомни, че още през юни тази година MONEYVAL е отчел изпълнението на всичките 40 от 40 задължителни мерки до пролетта на 2026 г. След това е била насрочена проверка на място, за да бъдат оценени реформите и готовността на институциите. Бившият правосъден министър посочи и конкретни законодателни промени, предприети през 2025 г. По думите му неговият екип е подготвил три пакета с мащабни изменения в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, които са били приети от парламента. Целта им е била модернизация на законодателството и подобряване на мерките срещу прането на пари, организираната престъпност, корупцията и тероризма.

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В публикацията си Георгиев благодари на екипите на Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи, на народните представители от 51-вото Народно събрание, както и на магистратите от Върховния касационен съд и прокуратурата. Той изрази признателност и към служителите на Националната агенция за приходите и Държавна агенция „Национална сигурност“, с които, по думите му, е работил от самото начало на процеса.

По-рано днес премиерът Румен Радев съобщи, че България е извадена от списъка на FATF. Страната беше включена в него през 2023 г. заради установени стратегически слабости в борбата с прането на пари и корупцията.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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