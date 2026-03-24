Кандидат-депутати не могат да рекламират в ефир по време на кампанията, обяви СЕМ

Съветът за електронни медии (СЕМ) излезе с позиция срещу участието на кандидати за народни представители в търговски реклами и телевизионни предавания по време на предизборната кампания, като предупреди, че подобни практики подкопават принципите на равнопоставеност и неутралност.

Повод за реакцията на регулатора станаха няколко случая, които предизвикаха обществено внимание през последните дни. Сред тях е участието на кандидати в телевизионни формати, както и появата им в реклами, излъчвани по национални медии.

За кого се отнася?

Един от примерите е телевизия 7/8, където в рамките на едно и също предаване Станислав Балабанов е в ролята на водещ, а неговият колега от парламента Цветан Предов се включва като гост. И двамата са кандидати за народни представители от "Има такъв народ", чийто лидер Слави Трифонов е и собственик на медията.

Паралелно с това СЕМ реагира и на сигнали, разпространени в социалните мрежи, за участие на кандидати в търговски реклами. Става дума за представители на "Прогресивна България", сред които олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, волейболистът Владимир Николов и гимнастикът Йордан Йовчев. Те се появяват в рекламни клипове за хранителни добавки и лекарствени продукти, заснети преди да стане ясно, че ще се включат в политиката, но продължаващи да се излъчват и след старта на кампанията.

Особено внимание привлече реклама с участието на Владимир Николов и неговото семейство, в която неколкократно се споменава числото шест. Според коментари това би могло да създаде неволни асоциации с номера на бюлетина в изборите и да повлияе на избирателите.

От СЕМ подчертават, че дори когато става дума за търговски послания, а не за пряка политическа агитация, присъствието на кандидати в подобни формати създава риск от нарушаване на честната конкуренция между участниците в изборите.

"На всички кандидати следва да се гарантират равни условия по време на кампанията, каквато е устойчивата европейска практика и стандарт в политическото съревнование", посочват от регулатора. Според институцията участието на кандидат-депутати като водещи или като лица в реклами е в противоречие с изискването за неутрално медийно отразяване.

В позицията си СЕМ напомня още, че свободата на изразяване трябва да върви ръка за ръка със зачитането на човешкото достойнство, доброто име на кандидатите и спазването на професионалната етика, както и с недопускането на реч на омразата.

Към момента регулаторът не говори за конкретни санкции, но ясно сигнализира, че подобни практики ще бъдат наблюдавани внимателно в хода на кампанията.