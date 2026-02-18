Оставката на Румен Радев:

Кой е Димитър Илиев - предложението на Андрей Гюров за министър на младежта и спорта?

18 февруари 2026, 12:21 часа 355 прочитания 0 коментара
Димитър Илиев е предложението за служебен министър на младежта и спорта, обявено от служебния премиер Андрей Гюров на 18 февруари 2026 г. Той вече заемаше този пост в редовното правителство на Николай Денков, станало известно в обществото като "сглобка". Илиев, който сега е на 50 години, е осемкратен рали шампион на България и е единственият българин, печелил три пъти най-престижното автомобилно състезание в страната – Рали България.

Димитър Илиев започва своята кариера през 1994 година. През 2013 г. обявява, че се отказва от спорта и се отдава изцяло на преподавателска дейност.

Преподавател в НСА, експерт по пътна безопасност

Доц. д-р Димитър Илиев е преподавател в катедра „Технически и ледени спортове“ в НСА “Васил Левски”, сектор „Автомобилен и мотоциклетен спорт“. Експерт е в пътната безопасност. През годините това се превръща в негова кауза.

Снимка: БГНЕС

Илиев е и основател на първата академия по безопасно шофиране, като годишно предава своя опит на над 2000 души.

Обича природата и често спортува в планината. Владее английски, немски и италиански език.

Той беше спряган за служебен министър на спорта в "конкуренция" с Димитър Бербатов, но в крайна сметка се завръща на поста - този път в служебния кабинет "Гюров".

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Димитър Илиев кабинетът Гюров
