Коалиция с Румен Радев и какво да чакат Божанков и Лорер от ПП: Асен Василев отговори

В програмното си интервю (в "Панорама") Румен Радев каза, че ще работи с всички, включително с ГЕРБ. Тогава няма да работим с него. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в сутрешния блок на БНТ.

Василев изрично беше питан дали след като ПП-ДБ се оказа основен двигател да бъде свалено правителството на Росен Желязков, това не е услуга за Румен Радев да вземе властта през парламента. Лидерът на ПП обаче отрече.

Асен Василев изрично каза, че досега Румен Радев единствено по-ясно казва как не трябва да се дава оръжие на Украйна и то пред Politico, в деня в който се разбра, че Украйна за седмица си е върнала толкова територия, колкото Русия ѝ беше отнела за месец военни действия - ОЩЕ: В разгара на най-големите руски ултиматуми: Украйна успешно дразни Путин на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Какви са визиите и програмата на Радев за политика - за икономиката, социалния стандарт и т.н.? Нищо не се знае, обясни Василев. Как тогава да говоря за сътрудничество с него, добави той.

Вътрешни противоречия

На въпрос защо ПП не иска Даниел Лорер и Явор Божанков, отговорът беше специално за двамата - с техните гласове било формирано правителството на Росен Желязков. "Има 5-6 неща, които са абсолютно основополагащи за политиката и посоката. Ако там някой дефектира, няма как да се продължи с този човек", каза лидерът на ПП. И напомни, че Лорер изрично беше изключен от ПП.

