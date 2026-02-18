Лайфстайл:

Кой е Георги Шарков - предложението на Андрей Гюров за министър на електронното управление?

18 февруари 2026, 13:04 часа 367 прочитания 0 коментара
Кой е Георги Шарков - предложението на Андрей Гюров за министър на електронното управление?

Д-р Георги Шарков е предложението за служебен министър на електронното управление в кабинета на Андрей Гюров, представен пред президента Илияна Йотова на 18 февруари 2026 г. Той е известен по света учен - доктор по математика в областта на изкуствения интелект от Института по математика на БАН и дългогодишен ръководител на лабораторията по киберсигурност в „София Тех Парк“. Шарков е основният архитект на Националната стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“.

Съветник е в НАТО и ЕС - в международни групи по киберсигурност и киберотбрана.

Също така е директор на Европейския софтуерен институт – Център Източна Европа, където е обучил хиляди софтуерни инженери и мениджъри.

Снимка: НБУ

Помагал е на бизнеса с иновации

Професионалният път на Георги Шарков е свързан с внедряването на най-високите стандарти за сигурност и качество в софтуерната индустрия. Помагал е на българския бизнес чрез сертификации и иновации.

Преподавател е в Софийския университет и Нов български университет (там е главен асистент), където подготвя експерти по цифрова трансформация.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
кабинетът Гюров Георги Шарков
