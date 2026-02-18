Много изненади и вицепремиер за честни избори: Гюров представи кабинета си (СНИМКИ и ВИДЕО)

Кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров върна изпълнен мандата за съставяне на служебен кабинет, връчен му от президента Илияна Йотова преди седмица. По този начин 106-ото правителство на България ще положи клетва пред парламента утре, 19 февруари, а с указ на държавния глава предсрочните парламентарни избори бяха насрочени на 19 април.

В представената структура и състав на служебен Министерски съвет на кабинета Гюров личат добре познати имена от изпълнителната власт в най-новата ни история, както и нови експертни фигури:

Андрей Янкулов - зам.-министър председател и министър на правосъдието;

- зам.-министър председател и министър на правосъдието; Мария Недина - зам.-министър председател по европейските средсва;

- зам.-министър председател по европейските средсва; Стоил Цицелков - зам.-министър председател за честните избори;

- зам.-министър председател за честните избори; Георги Клисурски - министър на финансите;

- министър на финансите; Емил Дечев - министър на вътрешните работи;

- министър на вътрешните работи; Ангелина Бонева - министър на регионалното развитие и благоустройството;

- министър на регионалното развитие и благоустройството; Хасан Адемов - министър на труда и социалната политика;

- министър на труда и социалната политика; Атанас Запрянов - министър на отбраната;

- министър на отбраната; Надежда Нейнски - министър на външните работи;

- министър на външните работи; проф. Сергей Игнатов - министър на образованието и науката;

- министър на образованието и науката; доц. Михаил Околийски - министър на здравеопазването;

- министър на здравеопазването; Найден Тодоров - министър на културата;

- министър на културата; Юлиан Попов - министър на околната среда и водите;

- министър на околната среда и водите; Иван Христанов - министър на земеделието и храните;

- министър на земеделието и храните; Корман Исмаилов - министър на транспорта и съобщенията;

- министър на транспорта и съобщенията; Ирина Щонова - министър на икономиката и индустрията;

- министър на икономиката и индустрията; Ирена Младенова - министър на иновациите и растежа;

- министър на иновациите и растежа; Трайчо Трайков - министър на енергетиката;

- министър на енергетиката; Георги Шарков - министър на електронното управление;

- министър на електронното управление; Ирена Георгиева - министър на туризма;

- министър на туризма; Димитър Илиев - министър на младежта и спорта.

Вижте кой кой е в служебния кабинет Гюров

"Очакванията на гражданите са големи. Няма да имате толеранс от 100 дни, няма да имате и 100 минути. Отговорността от номинирания от вас вътрешен министър е много голяма, защото той трябва да поведе смела битка с изборните измами. Очакваме честно, почтено и професионално да продължите работата по случая "Петрохан". От вашите действия ще зависи дали ще направим първите стъпки достатъчно категорични, ясни и сериозни, за да върнем доверието в системата за сигурност", бяха част от думите на Йотова при приемането на папката.

Сред приоритетите на кабинета тя посочи още енергийната система, цените на тока и горивата, инфлацията, гарантирането на доходите и мерките за най-уязвимите, работата по европейските средства. "Работим с бюджет, който не е реален бюджет за 2026 г., Вие предложихте второ удължаване и дано да се справите", каза още тя.

Заявките

Припомняме, че по време на връчването на мандата за съставяне на служебен кабинет президентът Йотова декларира, че не носи отговорност за правителството, тъй като след промените в Конституцията от края на 2023 г. правомощията на държавния глава са ограничени. Йотова се самоопредели като коректив на кабинета.

Припомняме, че преди точно седмица президентът Йотова възложи на кандидат-премиера Гюров да състави служебно пранителство с думите: "Очакванията към вас са изключително големи. Ние, българските граждани, искаме провеждането на честни, прозрачни, добре подготвени и проведени избори за Народното събрание. Очакваме да защитите всеки наш глас, защото правото на избор е едно от най-висшите права, извоювани в човешката история. Очакваме изборите да се проведат според правилата, Конституцията и законите на България, за да гарантират стабилна, правова, сигурна държава", каза Йотова при връчването на папката и напомни, че има едноседмичен срок да върне мандата изпълнен".

Йотова увери, че "президентът е в правото си да върне списъка, ако види име, за което се съмнява, че ще работи в интерес на държавата". Пред журналисти тя каза: "Не бих искал да видя в списъка компрометирани хора. Или имена, избрани за важни постове, които не биха се справили с тях".

От своя страна още тогава Гюров подчерта: "Това, което ние се обединихме с президентството, е, че в този кабинет не трябва да има хора на конци, не трябва да има сламени фигури, заплюти територии. Това вече го имахме и хората на пощадите ясно казаха, че не искат такъв вид управление", допълни той и специално изтъкна имената на вътрешния министър и на правосъдния министър с две основни задачи - честни избори и мерки срещу незаконния и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.