Украйна намали вноса на ток за първи път от седмици

18 февруари 2026, 14:20 часа 144 прочитания 0 коментара
Украйна е намалила вноса на електроенергия с 3 на сто до около 311 гигаватчаса през миналата седмица на фона на по-мекото време, съобщи анализаторската група DixiGroup, цитирана от Ройтерс. "Това е първият спад на седмичните обеми на внос през последните пет седмици. Износът на електроенергия остава на нулево равнище вече три поредни месеца“, се посочва в доклад на организацията.

В началото на февруари в страната бяха отчетени рекордно ниски температури, като в някои райони те достигнаха минус 30 градуса по Целзий, в момент когато руски удари извадиха от строя големи части от украинската енергийна мрежа.

Повишаване на температурите

От DixiGroup допълват, че постепенното повишаване на температурите донякъде е подобрило ситуацията, тъй като по-топлото време е намалило натоварването на мрежата и е облекчило дефицита на мощности. Това е помогнало за частично стабилизиране на графиците за снабдяване и за избягване на мащабни аварийни прекъсвания.

Половината от внесените количества електроенергия са били от Унгария, 20 на сто от Румъния, а 18 на сто - от Словакия. Украйна е внасяла електроенергия също от Полша и Молдова.

Русия отново атакува украинската енергийна система тази седмица, нанасяйки удари по топлоелектрически централи и електрически подстанции.

Атаките срещу електроцентрали, електропреносната система и газовия сектор са сред ключовите елементи на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, започнала през февруари 2022 година. Москва заявява, че се стреми да подкопае способността на Украйна да води бойни действия.

Пламен Иванов
