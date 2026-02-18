Терзиев подкрепи Клисурски за служебен финансов министър, поема ресора му

Кметът на София Васил Терзиев поема временно функциите на Георги Клисурски в Столична община. Градоначалникът заяви подкрепата си за решението на Клисурски да приеме поста министър на финансите в служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров, съобщиха от Столична община. "Да бъдеш част от служебно правителство или да оглавиш такова никога не е въпрос на лична амбиция. Това е въпрос на дълг към държавата", каза Терзиев.

Кметът посочи, че през последните години двамата са работили рамо до рамо в управлението на финансите на София - в среда на ограничени ресурси, сериозен натиск и тежко наследство. "Познавам неговия професионален стандарт, взискателността му към себе си и вниманието му към всеки лев публичен ресурс. Знам и способността му да отстоява решения, когато е убеден, че те са правилни", заяви той.

По думите му съставянето на работещ управленски екип винаги е сериозно предизвикателство, а в кратки срокове – още по-голямо. "Убеден съм, че Георги Клисурски ще бъде стабилно, компетентно и почтено попълнение в екипа на служебния кабинет", допълни кметът.

