"Антикорупционния фонд" за "Петрохан": Търсенето на информация не е натиск

Във връзка с медийни публикации за упражняван от Фондация "Антикорупционен фонд" "институционален натиск" върху МВР и други институции бихме искали да заявим: търсенето на обществена информация не е натиск върху институциите. Това се казва в позиция на АКФ, изпратена до медиите днес (18 февруари)

Повод за позицията е публикуваният вчера доклад на МВР по сигналите, по които е работила полицията във връзка с дейността на групата от хижа "Петрохан". В една от точките на документа се посочва, че АКФ е отправил запитване по ЗДОИ (Закона за достъп до обществена информация) до МВР относно "възможен риск от злоупотреби и институционален тормоз срещу организацията" на Ивайло Калушев. По-рано днес на пресконференция на МВР и прокуратурата също имаше опит за внушения от журналисти по темата.

АКФ разпространи до медиите и своята кореспонденция с институциите, включително с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В писмата се отбелязва, че срещу неправителствената организация на Калушев са образувани преписки и проверки, което според фондацията може да представлява злоупотреба с цел институционален тормоз заради дейността ѝ.

Ето как от АКФ описват отправеното запитване до МВР и причината за него:

През август 2024 г. АКФ изпрати заявления за достъп до обществена информация до министъра на вътрешните работи, Прокуратурата на Република България и Комисията за противодействие на корупцията относно подадени сигнали и предприети действия във връзка с дейността на Сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ) и негови членове. (...)

Подаването на заявленията в конкретния случай е провокирано от получена от нас информация за институционален натиск върху гражданска организация, която информация цели да бъде потвърдена или отхвърлена. Отговорите на компетентните органи бяха лаконични. МВР и Прокуратурата на Република България приеха, че исканата информация е обществена, и ни предоставиха достъп, както следва:

В решение от 04.09.2024 г. на МВР е записано, че "след извършена проверка в информационните масиви на министерството относно наличие на сигнали, жалби и пр., касаещи по някакъв начин Сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии", се установява постъпил сигнал от министъра на околната среда и водите, адресиран до министъра на вътрешните работи... идентичен сигнал е подаден и до Върховна касационна прокуратура". По сигнала е извършена проверка от ГДНП и е образувана пр. пр. 20892/2022 г. по описа на СГП.

В решение от 10.09.2024 г. на Софийска градска прокуратура се посочва, че постъпилият сигнал от екоминистъра засяга рамково споразумение за сътрудничество между сдружението и МОСВ. По сигнала е образувана пр. пр. 20892/2022 г. по описа на СГП, а на 08.03.2023 г. е образувано досъдебно производство, което е висящо.

С писмо от 02.09.2024 г. КПК отказва достъп до исканата информация с аргумента, че тя не е обществена.

Публикуваният вчера доклад на комисията от Дирекция "Инспекторат" към МВР по случая "Петрохан" поставя допълнителни въпроси.

От него става ясно, че към момента на отговора до нас в системата на МВР са били регистрирани повече от един сигнал, свързан с дейността на НАКЗТ и негови членове, както и извършени институционални действия, които не са посочени в предоставените ни отговори.

Докладът отчита и редица слабости в начина, по който институциите са водили разследванията по подадените сигнали.

Разминаването между съдържанието на доклада и отговора, даден на запитването на АКФ от август 2024 г., показва, че трудно може да се говори за какъвто и да било натиск върху МВР, прокуратурата и КПК. Напротив - въпреки подадените от нас заявления не ни е предоставена пълна и точна информация, а действията на институциите по случая оставят множество въпроси, на които те дължат подробен отговор.

Поради високия обществен интерес публикуваме запитванията на АКФ и отговорите, предоставени от институциите.