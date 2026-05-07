Кой е Румен Радев - новият министър-председател на България?

Румен Радев е новият министър-председател на България, спечелил предсрочните парламентарни избори на 19 април с водената от него формация "Прогресивна България". Той ще заеме премиерския пост, символично предаден от служебния министър-председател Андрей Гюров.

Кой е Румен Радев?

Румен Радев е роден на 18 юни 1963 г. в Димитровград, в семейството на Станка Радева и Георги Радев. Родителите му са от село Славяново, Харманлийско, където Радев прекарва детството си. Има две години по-голяма сестра – Лозана. Докато е в четвърти клас, семейството му се премества в Хасково, като до 7 клас Румен учи в ОУ "Иван Рилски". След това влиза в Немската гимназия, където изкарва само подготвителен клас, след което се прехвърля в Хасковската математическа гимназия.

През 1982 г. завършва със златен медал Природо-математическата гимназия "Акад. Боян Петканчин" в града. Завършва ВНВВУ "Георги Бенковски" В Долна Митрополия през 1987 г., като първенец на випуска. По време на обучението си е приет в Българската комунистическа партия, като според проучване на Антон Тодоров, това става през 1984 г.

Радев остава в партията до деполитизацията на Въоръжените сили през 1991 г. По време на кампанията за първия му президентски мандат БСП и инициативният комитет, издигнал Радев, твърдят, че той никога не е членувал в политическа партия.

Със завършването на ВНВВУ "Георги Бенковски" през август 1987 г. е назначен като младши пилот в 15-и изтребителен авиополк – Равнец (1987 – 1988), където работи с офицера от Военното контраразузнаване (тогава част от ДС), Илиан Алипиев. Трийсет години по-късно същият офицер става "съветник на президента по сигурност и отбрана.

През 1992 г. завършва Ескадрилното офицерско училище (Squadron Officer School) на Авиационния университет на Военновъздушните сили на САЩ във военновъздушната база "Максуел", Монтгомъри, Алабама, САЩ. От 1994 до 1996 г. е слушател в командно-щабен профил във Военна академия "Г. С. Раковски", където завършва като първенец на випуска. Доктор по военни науки, като защитава дисертация на тема "Създаване и използване на системи за тактическа подготовка на авиационните екипажи и подразделения" през 2000 г.

През 2003 г. завършва с отличен успех Военновъздушния колеж (Air War College) на Авиационния университет на Военновъздушните сили на САЩ, като магистър по "Стратегически проучвания". На 7 юни 2005 г. е назначен за командир на 3-та изтребителна авиационна база. На 25 април 2006 г. е назначен за командир на 3-та изтребителна авиационна база. Най-високото военно звание, което получава, е офицерско звание генерал-майор.

През 2014 г. организира авиационно шоу "Това сме ние!", като изпълнява с Миг-29 фигури от висшия пилотаж като "Камбана" и "Кобра". Румен Радев е летец-пилот I клас с летателен стаж на учебно-тренировъчен реактивен самолет Aero L-29 Delfin и Aero L-39 Albatros, на изтребители МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-29,[22] както и с опознавателни полети на изтребители F-15, F-16, F/A-18 Hornet, Eurofighter Typhoon, SAAB Gripen, като по време на военната си кариера има пролетени над 1400 часа.

Съгласно президентски указ № 282 от 10 август 2016 г. генерал-майор Румен Радев е освободен по негова молба от длъжността "командир на Военновъздушните сили" и от военна служба и е пенсиониран.

Политическа кариера

През август 2016 г. политическите партии БСП и АБВ официално го издигат за кандидат-президент на президентските избори през същата година. Още същия месец АБВ оттегля номинацията си за ген. Радев. Кандидат за вицепрезидент на Румен Радев е Илияна Йотова. Радев и Йотова печелят убедително президентските избори през ноември 2016 г. и полагат клетва на 19 януари 2017 г.

На 27 януари 2017 г. Радев назначава Огнян Герджиков за служебен министър-председател и служебните заместник министър-председатели Стефан Янев и Илко Семерджиев и служебните министри на петото служебно правителство на България.

След проведените предсрочни парламентарни избори връчва мандат за съставяне на коалиционно правителство на ГЕРБ и Обединени патриоти начело с Бойко Борисов, като по този начин Борисов за трети път оглавява правителството.

Като президент той се е срещал с редица държавни ръководители, като Ангела Меркел, Александър Вучич, Виктор Орбан, Еманюел Макрон, президента на Португалия Марселу Рибелу, Клаус Йоханис, Георге Иванов, Себастиан Курц, Бенямин Нетаняху, Никос Анастасиадис, Владимир Путин и Доналд Тръмп.

През май 2018 г. Радев е на официално посещение в Русия, където се среща с премиера Дмитрий Медведев и диктатора Владимир Путин. Тази визита на български президент в Русия е първата след 10-годишна пауза на срещи от високо равнище между президентите на двете страни.

На 9 юли 2020 г. прокурори влизат в президентството и извършват действия по претърсване и изземване. Те арестуват две длъжностни лица от администрацията на президента по обвинения за злоупотреба с власт, търговия с влияние и разгласяване на държавни тайни. По повод на тези събития някои политически наблюдатели заявяват, че прокуратурата обслужва политическото статукво. Тези действия са един от поводите за организираните през юли протести против властта. Те са подкрепяни от президента, който вече е оттеглил доверието си в правителството на Бойко Борисов. Радев издига лозунги за прогонване на мафията от изпълнителната власт и прокуратурата, като настоява за оставката на правителството и главния прокурор.

На 1 февруари 2021 г. обявява официално, че заедно с Илияна Йотова ще се кандидатират за втори мандат. Президентските избори са насрочени за 14 ноември 2021 г. На 14 ноември 2021 г. за президентската двойка Румен Радев – Илияна Йотова гласуват 1 322 385 българи и получават 49,42% от президентския вот, което ги изпраща на втори тур (балотаж на 21 ноември 2021 г.) с кандидат президентската двойка Анастас Герджиков – Невяна Митева (22,83%). В балотажа на 21 ноември 2021 печели срещу Анастас Георгиев Герджиков.

След нападението на Русия през февруари 2022 г. президентът настоява България да не оказва военна помощ на Украйна. По този начин България и Унгария остават двете страни в НАТО с такава противоречива позиция. През април 2022 година руската политика спрямо България агресира допълнително и Газпром спира доставките за страната. Това служи като повод на президента да атакува остро от проруски позиции политиката на правителството спрямо конфликта в Украйна. Тази позиция на президента е определена като позорна от представители на кабинета и е изказано съжаление, че Русия се опитва да продължи да се отнася към България като към своя пета колона.

Румен Радев е обвиняван за неизгодния за страната ни договор с турската държавна компания БОТАШ, защото споразумението беше подписано през януари 2023 г. от служебното правителство, назначено от него. Радев защитава договора като част от енергийната диверсификация на България и достъп до терминали за втечнен газ в Турция. Критиците обаче твърдят, че сделката е неизгодна за България заради високите фиксирани такси и дългия срок на договора.

На 19 януари 2026 г. Румен Радев обявява, че на следващия ден ще подаде оставка пред Конституционния съд. Оставката е приета на 23 януари, когато президентската длъжност поема Илияна Йотова. През март 2026 г. сформира коалицията "Прогресивна България", която е определяна като лявоцентристка. На парламентарните избори на 19 април 2026 г. политическа партия ПБ печели изборите за LII народно събрание.

