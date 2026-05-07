Кой е Димитър Стоянов – предложението на Румен Радев за министър на отбраната?

07 май 2026, 17:20 часа 1406 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Димитър Стоянов е предложението на Румен Радев за министър на отбраната. Роден е на 28 октомври 1968 г. в Свиленград. През 1986 г. завършва Математическа гимназия в Хасково. В периода 1986-1991 г. продължава образованието си във Висшето военновъздушно училище – Долна Митрополия. През 2001 г. завършва Командно-щабната академия на Военната академия „Г. С. Раковски”. Възпитаник е и на Военновъздушния колеж „Максуел”, САЩ.

Кариера

Димитър Стоянов започва военната си кариера като техник в изтребителен авиационен полк в Узунджово. Преминал е през редица командно-инженерни длъжности, последната от които е заместник-командир по авиационна техника и въоръжение в Трета изтребителна авиобаза "Граф Игнатиево". От 2009 г. е началник на щаб в авиобазата.

През периода 2013 – 2016 г. заема различни длъжности в Командването на Военновъздушните сили на Република България, последната от които е началник на щаба на ВВС.

Стоянов е служебен министър на отбраната в двата служебни кабинета на Гълъб Донев. В 52-ото Народно събрание е избран за депутат от листата на „Прогресивна България“ в 29-ти МИР Хасково.

Противник на F-16

Стоянов е известен като един от най-големите противници на F-16. В последните години той неофициално изпълняваше и длъжността на шеф на кабинета на държавния глава, след като Радев се раздели с двама души заемали този пост - евродепутата Иво Христов и политолога Калоян Методиев.

Димитър Стоянов нашумя в публичното пространство след скандала през януари 2020 г., когато прокуратурата публикува записи от СРС-та по разследване за злоупотреби с договор за армията. От тях стана ясно, че президентът си говори с шефа на ВВС ген.-майор Цанко Стойков. В него двамата обсъждат как да се отговори на питане от КПКОНПИ във връзка с проверка за назначаването на съпругата на президента Десислава Радева за пиар на ВВС. От репликите се разбира, че не трябва да дават всички документи веднага. В разговора Радев казва: “Хайде, чуйте се с Митко”. Предполага се, че Митко е именно Димитър Стоянов.

