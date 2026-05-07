Църковен празник на 8 май: Защо НЕ бива да се дава хляб и сол назаем утре?

Утре, 8 май, е празникът на свети апостол и евангелист Йоан Богослов и преподобни Арсений Велики в православния календар. Според народните вярвания, една от забраните, свързани с този църковен празник, е вземането и даването на хляб и сол назаем.

Църковен празник на 8 май

Йоан е син на Зеведей и брат на апостол Яков. Заедно с брат си той е принадлежал към рибарския занаят на Галилейското езеро. Именно там, в обикновената работна среда, се е състояло неговото призвание за апостолско служение. Според Евангелията, Исус Христос е призовал братята си да оставят лодката и мрежите си и да Го последват, а те са приели това призвание без колебание.

Заедно с Петър и Яков, Йоан е част от вътрешния кръг на Христовите ученици, които са свидетели на ключови събития - Преображението Господне, молитвата в Гетсиманската градина и други духовно богати моменти от евангелската история.

Специалното място на Йоан в новозаветната традиция се подчертава от близостта му с Христос. Именно той е бил до Учителя по време на Тайната вечеря. В момента на разпятието Иисус поверява на Йоан грижите за своята Майка, Пресвета Богородица, което в християнската традиция се счита за знак за особено доверие и духовна близост.

Този епизод се е превърнал в символ не само на синовната отговорност, но и на дълбоко богословско значение: Йоан се явява като свидетел на любовта, която преодолява страха и смъртта.

Йоан Богослов е признат за автор на Четвъртото Евангелие, един от най-дълбоките текстове в Новия Завет. Неговият богословски език се характеризира със символизъм, метафизическа дълбочина и акцент върху божествената природа на Христос.

На 8 май православната църква почита и паметта на светия монах Арсений Велики. Той е роден около средата на IV век в Римската империя, в благородно и образовано семейство. Той получава блестящо образование, владее свободно гръцки и латински език и се отличава с дълбочина на философското мислене.

Според преданието, император Теодосий Велики повикал Арсений в Константинопол като учител на синовете си, бъдещите императори Аркадий и Хонорий. В двора той заемал висока позиция, ползвал се с уважение и имал достъп до политическия елит на империята.

Външният блясък на императорския живот обаче не му донесъл вътрешен мир. Дълбоко в себе си Арсений копнеел за тишина, молитва и истински духовен живот. Повратният момент в живота му е молитва, по време на която той чува думи, които църковната традиция предава като Божи призив: „Арсений, бягай от хората – и ще се спасиш“.

След това той напуснал императорския двор и тайно пътувал до египетската пустиня. Там се присъединил към пустинните отци, първите християнски монаси, които избрали живот на мълчание, пост и непрестанна молитва.

Тази стъпка е един от най-радикалните примери за отказ от светска слава в името на духовното съвършенство. Той често избягвал разговорите, вярвайки, че мълчанието помага за запазване на чистотата на ума и сърцето. Според преданието, дори когато при него идвали ученици или поклонници, той отговарял само с няколко думи или кратки наставления.

Животът на Арсений Велики не е бил без вътрешни борби. Според преданието, той е преминал през изкушения на съмнение, самота и духовна сухота. Именно тези изпитания обаче са укрепили вярата му и са го направили пример за непоколебимост за другите монаси. Той учел, че духовният живот не е само външен аскетизъм, а преди всичко постоянна вътрешна борба за чистота на сърцето.

Арсений живял дълъг живот, по-голямата част от който прекарал в пустинята. Преди смъртта си той оставил на учениците си просто, но дълбоко наставление: да помнят Бога и да пазят тишината на сърцето. Той починал в края на IV или началото на V век, оставяйки след себе си пример за монашеска святост, който повлиял на развитието на християнското монашество на Изток.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 8 май

Ако има роса сутрин, очаквайте сухо лято. Гръмотевици на 8 май предвещават топло лято.

Какво не може да правите утре? На този ден е строго забранено да се карате, да използвате обидни думи, да се разпространяват клюки или да мамите другите. Счита се за грешно и да се мързелува или да се откаже помощ на някого, ако има възможност да се предостави такава. Според народното поверие, на този празник не бива да се взема и дава хляб и сол назаем, тъй като това символично може да доведе до бедност и загуби в дома.

Какво може да правите утре? Към свети Йоан вярващите се обръщат като към небесен ходатай и застъпник пред Бога, молейки го за изцеление на телесни неразположения, подкрепа в трудни житейски обстоятелства и разрешаване на семейни недоразумения. Молят му се и за мир в семейството, хармония и лично щастие. Рибарите особено почитат светеца, молейки му се за добър улов и късмет в морето.

