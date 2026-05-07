Кой е Илин Димитров – предложението на Румен Радев за министър на туризма?

Илин Димитров е предложението за министър на туризма в кабинета на Румен Радев. Той е роден през 1983 година в Добрич. Има дългогодишна кариера в сферата на туризма, а от 2011 г. преподава в Икономически Университет – Варна, Колеж по туризъм.

От декември 2021 до юли 2022 година е народен представител в 47-то Народно събрание от партията „Продължаваме промяната“. От август 2022 до юни 2023 година е министър на туризма в служебните правителства на Гълъб Донев, а след това е назначен в администрацията на президента Румен Радев.

Учил е в Езикова гимназия „Гео Милев“ в родния си град с немски и английски език.

Завършва 3 бакалавърски степени от различни университети – организация и управление на хотели и ресторанти в Колежа по туризъм във Варна, стопанско управление в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и маркетинг и мениджмънт във Висшето училище по мениджмънт.

През 2022 година защитава докторска степен в Икономическия университет – Варна с дисертация на тема „Повишаване на качеството на анимационния продукт в морските хотели“.

Доцент по управление в туризъм към ИУ-Варна.