Коя е Ива Петрова - предложението на Румен Радев за министър на енергетиката

Ива Петрова е номинирана за министър на енергетиката в проектокабинета на Румен Радев и "Прогресивна България". Тя има професионален опит в енергетиката - както в административния, така и в корпоративния сектор. Вече е работила във ведомството, където през 2008 г. достига длъжността директор "Енергийни пазари и преструктуриране". Отговаряла е за управление и мониторинг на енергийни проекти, финансирани по силата на двустранни и многостранни програми, както и за дейности в областта на създаването на ефективно функциониращи енергийни пазари и други.

Богат опит в сектора

След това – от февруари 2009 г. до края на юни 2010 г. - е директор "Проекти и инвестиции" в Българския енергиен холдинг.

От септември 2021 заема поста заместник-министър - отново в Министерство на енергетиката, като отговаря за пазари, стратегия, реформи и инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост в областта на интеграция и оползотворяване на възобновяеми източници, енергийна ефективност, инфраструктура, либерализация на пазара.

Петрова е работила също като независим оценител на проектни предложения.

Тя е и хоноруван асистент в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Получава висшето си образование с магистърска специалност "Стопанско управление" в Софийския университет.

Завършила и University of Birmingham, Великобритания. Притежава редица специализации в Япония, Белгия, Великобритания.

Била е съдружник в "ЗБи Адвайзъри" ООД – дружество, специализирано в управленско консултиране в енергетиката.

Владее английски език, ползва италиански език, сочи визитката ѝ в сайта на ведомството.

